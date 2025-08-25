Fiat Fastback Hybrid custa o mesmo que VW Tera

A reestilização do Fiat Fastback 2026 já está nas lojas e, para nossa alegria, podemos encontrar algumas ofertas bem bacanas. A versão Audace T200 Hybrid, que é a porta de entrada para o mundo híbrido leve, está com um descontão e custa R$ 127.990, um baita alívio em relação à tabela original de R$ 159.990. Mas corre, porque essa condição vale até 3 de agosto ou enquanto durar o estoque, que vira e mexe aparece na cor Preto Vulcano.

Para você ter uma ideia, esse valor está saindo por aproximadamente R$ 1.000 a menos que o novo VW Tera 1.0 TSI Comfort AT, a primeira versão do germânico que vem com câmbio automático. E se você estiver pensando em um Pulse Audace T200 Hybrid, saiba que ele custa R$ 131.990, ou seja, é mais caro. Essa oferta é válida apenas para pessoas físicas, e o frete já está na jogada.

O Fastback Audace Hybrid não é só bonito, mas também vem recheado de tecnologia. Você vai contar com chave presencial, partida remota, carregador por indução e uma central multimídia de 10,1″. Além disso, ele tem bons sistemas de segurança, como a frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa. Quem já pegou um trânsito mais intenso sabe como esses recursos são um verdadeiro achado!

Fastback 2026: Visual Renovado

A linha 2026 trouxe uma cara nova para o Fastback. A frente agora tem uma grade com contornos mais retos e um para-choque repaginado, com aberturas laterais e uma tomada de ar inferior estilizada.

Embora o design siga a linha do Pulse reestilizado e dos modelos europeus, com alguns toques bem distintos, como o acabamento cinza na parte inferior do para-choque, que dá um charme extra. Na versão Audace, as novas rodas diamantadas de 17″ realmente fazem diferença, e os painéis de porta estão mais delicados com maiores inserções em tecido.

Sob o capô, o Fastback mantém o motor 1.0 turbo T200 da família GSE, que também equipa outros modelos da Stellantis, como o Citroën C3 e o Peugeot 2008. Ele ainda conta com um sistema híbrido leve de 12V, que ajuda a dar um fôlego a mais na hora de economizar combustível e nas emissões.

E não pense que o desempenho caiu com a eletrificação. O Fastback entrega 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol, além do torque de respeitáveis 20,4 kgfm, independentemente do combustível. O câmbio é aquele CVT com simulação de sete marchas, e o sistema híbrido atua mais como um suporte para o motor a combustão. Não é nada que transforme sua experiência ao volante, mas faz sim uma diferença no dia a dia.

Se você está pensando em dar um rolê com um SUV-cupê que une tecnologia, estilo e economia, o Fastback 2026 com certeza merece sua atenção!