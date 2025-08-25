Notícias

Especialistas destacam exame que pode ser vital para sua saúde

Italo Pastorini
Especialistas cravam exame que pode salvar sua vida
Tomografia computadorizada de baixa dosagem – Foto: Dr. Gustavo Schvartsman

O câncer de pulmão é uma preocupação séria no Brasil, por trás de mais de 28 mil mortes por ano, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Essa situação traz à tona a importância de a gente falar sobre prevenção e como promover a saúde dos pulmões.

Uma das ferramentas mais eficazes nesse contexto é a tomografia computadorizada de baixa dosagem. Esse exame é especialmente indicado para pessoas que fumam ou que já fumaram, principalmente aquelas com mais de 50 anos. Ele ajuda a detectar nódulos pulmonares antes que apareçam sintomas, aumentando as chances de um diagnóstico precoce e, consequentemente, melhores resultados ao longo do tratamento.

O impacto do tabagismo no câncer de pulmão

O tabagismo é responsável por cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão. Essa informação já diz muito sobre o risco que o cigarro representa, não só para quem fuma, mas também para aqueles que estão expostos à fumaça passiva. Os danos que o tabaco causa nos pulmões são severos e aumentam a probabilidade de surgimento de tumores. Portanto, parar de fumar é fundamental não só para evitar o câncer, mas também para prevenir outras doenças graves que podem surgir devido ao tabagismo.

Como a tomografia ajuda na detecção precoce

A tomografia de baixa dosagem é indicada para adultos fumantes ou para quem parou recentemente, especificamente há menos de 10 anos. O melhor desse exame é que ele é não invasivo, ou seja, não requer procedimentos cirúrgicos. O resultado é que ele consegue identificar nódulos pulmonares antes que a pessoa comece a sentir qualquer sintoma. Isso significa que, ao detectar a doença precocemente, as opções de tratamento podem ser muito mais efetivas.

Desafios e avanços no tratamento do câncer de pulmão

Quando o câncer de pulmão é identificado em estágios iniciais, a cirurgia torácica pode ser uma solução eficaz. Contudo, em estágios mais avançados, é preciso adotar tratamentos mais complexos, como quimioterapia e radioterapia. A boa notícia é que as terapias têm evoluído bastante, com novos medicamentos que miram mutações específicas dos tumores, trazendo melhores respostas e personalizando o tratamento para cada paciente.

A importância da conscientização na prevenção

Conscientizar a população é essencial na luta contra o câncer de pulmão. A campanha Agosto Branco é uma ação anual que visa chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce e os riscos do tabagismo. Além disso, campanhas de saúde pública incentivam a diminuição do consumo de cigarros e promovem programas para ajudar pessoas que querem parar de fumar. Garantir que todos tenham acesso a exames preventivos e suporte na hora de deixar o tabaco é um passo importante nessa batalha.

