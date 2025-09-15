Corolla Cross e Tiggo 8 têm recorde de vendas entre SUVs em agosto

Em agosto, os SUVs e crossovers continuaram em alta, com mais de 35 mil unidades vendidas, segundo dados da Fenabrave. Esse número representa quase 16,7% do total de veículos registrados no Brasil, que somou 214 mil unidades. Apesar de um crescimento de 26,2% em relação ao ano passado, eles tiveram uma leve queda em comparação a julho.

Dentre os modelos médios, o Corolla Cross se destacou como o favorito pelo terceiro mês consecutivo, vendendo mais de 7.700 unidades. Isso representa um crescimento impressionante de quase 80% em relação ao mesmo mês do ano passado! Com esse desempenho, o Corolla Cross já ultrapassa o Jeep Compass, que ficou em segundo lugar, por mais de 7.500 unidades acumuladas no ano. É bom lembrar que o Jeep dominou o segmento por quase uma década, mas a competição esquentou.

Enquanto isso, o Caoa Chery Tiggo 7 manteve-se firme no pódio, apesar de ter vendido menos que no mesmo período do ano passado, com 3.541 carros. O GWM Haval H6 e o BYD Song também mostraram força, superando 3 mil unidades. O Ford Territory, após uma reestilização, teve um aumento significativo nas vendas, alcançando mais de 150% de crescimento.

O VW Taos, por outro lado, parece estar enfrentando dificuldades, com vendas bem abaixo das mil unidades pelo quinto mês consecutivo. Já o Chevrolet Equinox teve um bom mês, mostrando que a nova geração está chamando a atenção.

### SUVs / Crossovers Médios

Vamos dar uma olhadinha nos números:

| Posição | Modelo | Total 2025 | Agosto 2025 | Julho 2025 | Agosto 2024 | % Agosto 2025 | % Julho 2025 | Var. Ago/Jul | Var. 2025/2024 |

|———|————————|————-|————-|————-|————–|—————-|—————|—————|—————-|

| 1º | Toyota Corolla Cross | 44.692 | 7.737 | 6.866 | 4.318 | 28,03% | 24,65% | 12,69% | 79,18% |

| 2º | Jeep Compass | 37.183 | 4.717 | 4.934 | 4.004 | 17,09% | 17,72% | -4,40% | 17,81% |

| 3º | Caoa Chery Tiggo 7 | 21.445 | 3.541 | 3.721 | 4.015 | 12,83% | 13,36% | -4,84% | -11,81% |

| 4º | GWM Haval H6 | 19.115 | 3.102 | 3.339 | 2.111 | 11,24% | 11,99% | -7,10% | 46,94% |

| 5º | BYD Song* | 23.662 | 3.011 | 3.163 | 2.514 | 10,91% | 11,36% | -4,81% | 19,77% |

Note como o Corolla Cross realmente está em uma boa fase, enquanto o Compass e o Tiggo 7 estão em uma batalha emocionante.

### SUVs / Crossovers Grandes

Em outra categoria, o Caoa Chery Tiggo 8 teve um mês fantástico, superando suas vendas anteriores e se tornando um forte concorrente para o Toyota SW4. O Jeep Commander, por sua vez, teve um desempenho abaixo do esperado. Esse segmento de SUVs grandes continua a ser bastante disputado.

### SUVs / Crossovers Premium

Passando para os modelos premium, a BMW levou a melhor com o X1 e X2 emplacando bem. No entanto, o Volvo EX30 teve uma queda nas vendas. Quando pensamos nesses modelos de luxo, é sempre interessante observar como o mercado pode mudar rapidamente.

Os números mostram que o mercado de SUVs e crossovers está em constante transformação. Para quem acompanha o segmento, é bom ficar de olho nas novidades e como cada modelo se comporta nas vendas. Cada unidade a mais ou a menos pode mudar a dinâmica desses gigantes sobre rodas.