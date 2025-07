Fiat Fastback Abarth com desconto de R$ 23 mil em julho

A concessionária Amazonas-Jd Europa anunciou uma promoção imperdível: uma única unidade do Fiat Fastback Abarth Turbo 270 AT Flex 2025/2026 na elegante cor preto Vulcano está disponível por um preço especial. A oferta que antes era de R$ 177.990,00 agora sai por apenas R$ 154.990,00. Quem não gosta de um descontão, não é mesmo?

Esse preço é válido somente para o carro com chassi específico que está disponível em estoque. Vale lembrar que a loja fica na Av. Cidade Jardim, 83 – Letra B. Os interessados têm até 07/08/2025 para aproveitar essa oportunidade ou até que o estoque acabe. Então, se você estiver pensando em dar um upgrade no seu dia a dia ao volante, essa pode ser a hora!

O que o Fiat Fastback Abarth tem a oferecer?

Esse SUV combina um visual esportivo com uma série de recursos que fazem a diferença na rotina de quem dirige. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é o painel de instrumentos digital de 7 polegadas, que traz informações interessantes em uma tela personalizável, incluindo relógio e calendário. Para quem passa por muito tráfego, como a gente sabe, um retrovisor interno eletrocrômico que escurece automaticamente à noite faz uma diferença e tanto!

Além disso, ele vem com retrovisores com ajuste elétrico, rodas esportivas aro 18” e saídas de ar para os passageiros de trás. Pensa que acabou por aí? Ele ainda conta com sensores de chuva, luz e estacionamento na frente e atrás, que ajudam na hora de manobrar—ninguém gosta de uma batidinha, certo?

Segurança em primeiro lugar

A segurança é um ponto forte do Fastback Abarth. O modelo vem com um pacote de assistências tecnológicas, incluindo a frenagem automática de emergência e alerta de mudança de faixa. Farol alto com comutação automática? Check! São quatro airbags, ar-condicionado digital automático e uma central multimídia de 10,1” com tela sensível ao toque, que faz tudo ficar ainda mais prático na hora de conectar seu celular. E quem se estressa com cabos, pode ficar tranquilo, porque também tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Conforto que impressiona

Os cintos dianteiros têm regulagem de altura e a câmera de ré é em alta definição, com linhas que se movimentam conforme você vira o volante—isso é muito útil, principalmente em garagens apertadas. Ah, ele também vem com teto solar panorâmico, o que dá um charme a mais em passeios de fim de semana.

Desempenho que empolga

Falando de potência, o motor 1.3 turbo flex com 4 cilindros garante uma performance que vai deixar você animado. Com até 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol, ele atinge uma velocidade máxima de 220 km/h, e faz de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. O câmbio automático de seis marchas proporciona uma experiência suave na hora de acelerar.

Se você busca um carro que une estilo, conforto e uma pitada de esportividade, o Fiat Fastback Abarth está pronto para te acompanhar nas suas aventuras urbanas e nas estradas. Não perca essa chance!