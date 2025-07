Empresa relata receber destaque inesperado

CEO da Astronomer Renuncia Após Polêmica em Show do Coldplay

A empresa de tecnologia Astronomer vive um momento intenso de atenção da mídia, algo incomum para muitas organizações. O novo CEO, Pete, destacou que a equipe está lidando bem com essa pressão, pois a empresa foi formada por pessoas que enfrentam desafios complexos. Ele se comprometeu a manter a base da Astronomer estável e elogiou a resiliência dos colaboradores durante esse período.

Entenda o Caso

A polêmica começou na última quinta-feira, durante um show da banda Coldplay. Kristin Cabot, chefe de recursos humanos da Astronomer, e Andy Byron, CEO da empresa até recentemente, foram capturados pelas câmeras de um recurso de transmissão ao vivo chamado "beijo cam". Nas imagens, Byron e Cabot aparecem próximos um do outro, e ao perceberem que estavam sendo filmados, Cabot cobriu o rosto, enquanto Byron tentou se afastar do foco das câmeras.

O vocalista da banda, Chris Martin, acreditou inicialmente que estava testemunhando um momento romântico entre eles. No entanto, ele notou a reação tímida do casal e fez uma piada, brincando se eles estavam tendo um caso, ou se eram apenas muito tímidos, e expressou esperança de que não tivessem causado desconforto.

Informações Pessoais

Andy Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, enquanto Kristin Cabot passou por um divórcio com Kenneth Thornby em 2022, após um longo processo judicial. Byron havia se tornado CEO da Astronomer em julho de 2023, após a empresa ter levantado US$ 93 milhões em investimentos em maio, recebendo apoio de grandes investidores, incluindo Bain Capital e Salesforce.

No dia seguinte ao incidente no show, a Astronomer anunciou a renúncia de Byron ao cargo de CEO. A situação levantou questões sobre a ética e a privacidade no ambiente corporativo, além de chamar a atenção para os desafios enfrentados pelas empresas em momentos de crise de imagem.