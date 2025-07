Fiat diminui preço do Fastback Limited para PcD em R$ 20.196

O Fiat Fastback Limited Edition Turbo 270 AT flex, modelo 2025/2026, chegou com uma proposta bem interessante. Pintado na elegante cor preto Vulcano, ele é uma ótima opção para quem busca um carro que une estilo e economia, especialmente considerando que há uma oferta especial para pessoas com deficiência (PcD). Essa promoção está disponível até o dia 8 de agosto de 2025 e inclui a isenção total do IPI, além de um bônus oferecido pela Fiat. Um alívio no bolso, né?

Este SUV não é só bonito; ele é prático também. Com um porta-malas de 516 litros, ele é ideal para quem curte viajar com a família e carregar tudo confortavelmente. Nas concessionárias Fiat, o pessoal PcD pode tirar dúvidas sobre prazos de entrega, como acesso à isenção e até detalhes sobre financiamento.

Falando em economia, a versão Limited Turbo 270 AT6 tem um preço normal de R$ 171.990. Mas, para quem se encaixa nas regras de venda para PcD, o preço cai para R$ 151.793,73. Uma economia de mais de R$ 20 mil! Vale lembrar que, dependendo da região do Brasil, os preços podem variar, então é sempre bom conferir.

O coração desse Fastback é um motor 1.3 turbo potente, que entrega até 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol. Com um torque de 270 Nm, esse carro não deixa a desejar nas acelerações e retomadas, especialmente em um trânsito mais pesado. E a transmissão automática de 6 marchas torna tudo ainda mais fluido, perfeito para dar aquela esticada na estrada.

Agora, o que não falta nesse modelo são recursos modernos. Ele vem equipado com uma central multimídia de 10,1 polegadas, que tem tudo que você precisa: Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos de voz e diversas entradas para conectar seus dispositivos. Quem já pegou uma viagem longa sabe como é bom ter tudo isso às mãos.

A parte de segurança também foi bem cuidada. Este modelo conta com cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e uma câmera de ré que facilita manobras. O pacote ADAS traz sistemas como a frenagem autônoma e o alerta de mudança de faixa, o que dá um conforto a mais na dirigir, especialmente em trechos mais complicados.

Além disso, ele ainda possui controle eletrônico de tração, ar-condicionado digital, bancos em couro e faróis de LED. Para quem tem crianças, o sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis é um excelente diferencial. No fim das contas, a experiência ao volante é ainda mais prazerosa com detalhes como luzes diurnas LED e aletas para troca de marcha no volante.

Para finalizar, esse Fastback traz ainda partidas remotas, painel digital de 7 polegadas e rodas de liga leve de 18 polegadas. Um carro que não só atende às necessidades diárias, mas também encanta quem aprecia tecnologia e conforto.

Se você busca um carro completo, bonito e agora, ainda mais acessível, o Fiat Fastback Limited Edition é uma escolha a ser considerada.