Nicki Minaj critica SZA e leva resposta contundente

Nicki Minaj e SZA Entranham em Nova Controvérsia

No último dia 15 de julho de 2025, uma nova polêmica entre as cantoras Nicki Minaj e SZA ganhou destaque nas redes sociais. O conflito começou quando Nicki, durante uma de suas postagens diárias sobre a Roc Nation, decidiu criticar diretamente SZA.

SZA, que está atualmente na Europa para a turnê conjunta "GNX" com Kendrick Lamar, fez uma postagem irônica no Twitter, mencionando o "Mercúrio retrógrado", o que Nicki interpretou como um ataque direto. No mesmo dia, SZA tinha acabado de se apresentar em Paris e estava expressando seus pensamentos após o show, sem qualquer relação com Nicki ou a Roc Nation.

Nicki não hesitou em responder. Em sua reação, ela zombou das habilidades vocais de SZA, fazendo comparações infelizes, como afirmar que a voz da artista lembrou um cachorro morto. Esses comentários emitidos por Nicki alavancaram uma onda de reações dos fãs, que rapidamente tomaram partido nas redes sociais.

Por outro lado, SZA comentou que não tinha intenção alguma de ofender Nicki e que suas observações eram meramente pessoais, desassociadas de qualquer rivalidade. Ela ressaltou que estava em um momento diferente, longe da situação que Nicki havia interpretado de modo errôneo.

Além disso, o empresário de SZA, Terrence "Punch" Henderson, também foi mencionado na discussão. Ele publicou uma mensagem sobre a música "Black Barbies", que nada tinha a ver com Nicki, mas acabou sendo ligada à polêmica pelo público.

Até o momento, Nicki Minaj não comentou sobre a explicação dada por SZA, e a situação continua a gerar debates entre as duas artistas e seus respectivos fãs.