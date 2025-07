Novo amor de Jennifer Lopez desperta reação de Ben Affleck

Um ano após seu divórcio polêmico com Ben Affleck, Jennifer Lopez parece ter um novo amor. A cantora e atriz está no centro de rumores sobre um possível envolvimento com Brett Goldstein, seu parceiro no filme “Office Romance”, que marca seu retorno ao gênero de comédias românticas. As gravações do filme estão em andamento e a química entre os dois já foi alvo de comentários nas redes sociais.

Os primeiros indícios de que Lopez e Goldstein poderiam ser mais do que colegas de trabalho surgiram em setembro do ano passado, quando foi confirmada a participação dos dois no filme. As filmagens começaram a ganhar destaque em abril deste ano, com imagens de Lopez ao lado de Goldstein em Hoboken, Nova Jersey. Nelas, ela aparece vestindo um elegante traje branco, que inclui um terno e um sofisticado sobretudo, enquanto se prepara para interpretar Jackie, uma CEO de uma empresa com rígidas regras em relação a relacionamentos no ambiente de trabalho.

No filme, o personagem de Goldstein é um novo advogado que entra em conflito com a política de não permitir relacionamentos amorosos na empresa, o que promete gerar situações cômicas e diversas.

As redes sociais também têm fervilhado com a notícia. Muitos fãs celebraram o destino de Goldstein, que já havia expressado sua admiração por Lopez em seu podcast “Films to Be Buried With”. Comentários rememorando essas declarações foram feitos por admiradores empolgados com a possibilidade de um romance. Um usuário chegou a afirmar que Goldstein sempre considerou Lopez a mulher mais bonita do mundo.

Enquanto isso, Ben Affleck, ex-marido de Lopez, parece não ter ficado indiferente aos rumores. De acordo com notícias recentes, o ator teria alertado Goldstein sobre os desafios que vem com um relacionamento com Lopez. Ele teria afirmado que, apesar de admirar a cantora, é prudente ter cuidado, já que ela pode ser exigente nas relações amorosas.

“Desejo sorte a ele”, comentou Affleck, ressaltando que Jennifer tem padrões altos e um estilo de vida que pode ser complicado de acompanhar. O ator enfatizou que, por mais equilibrado que se considere, ele não conseguiu atender às expectativas da artista.

Com a expectativa em alta para o novo filme e as revelações sobre o novo status amoroso de Lopez, o público continua a acompanhar de perto essa nova fase da artista.