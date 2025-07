Fiat Cronos Drive 1.0 tem desconto de R$ 18.451 para PcD

O Fiat Cronos Drive 1.0 está deixando a galera PcD muito animada com uma oferta imperdível para a linha 2026. O sedã, que já é querido entre os apaixonados por carros, chegou cheio de novidades. A nova grade frontal, bem ao estilo do Grande Panda europeu, dá aquele charme a mais ao modelo. E não para por aí: o interior ganhou melhorias e os itens de segurança foram atualizados.

Em julho, a versão Drive 1.0 pode ser adquirida com desconto para aqueles que têm direito à isenção de impostos. Para ter uma ideia, enquanto o preço de tabela é de R$ 106.990,00, quem se encaixa na categoria PcD paga apenas R$ 88.538,79. Isso significa um desconto bacana de R$ 18.451,21. Vale a pena dar uma olhada, não é?

Motor e Desempenho do Cronos

O novo Cronos Drive 1.0 tem um motor 1.0 Firefly que entrega até 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque. Para quem dirige em cidade, o consumo é de 9,7 km/l com etanol e 13,4 km/l com gasolina — um alívio no bolso, especialmente com os combustíveis caros hoje em dia. Na estrada, essa eficiência aumenta para 11,2 km/l e 15,9 km/l, respectivamente. Quem já enfrentou estradas longas sabe como isso faz a diferença na economia.

Conforto e Tecnologia a Bordo

O conforto também é prioridade nesse carro. O modelo vem equipado com ar-condicionado, que tem filtro antipólen — ótimo para quem sofre com poeira. O banco do motorista tem ajuste de altura, e a central multimídia UCONNECT com tela de 7″ facilita a vida do motorista. E olha, o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay é uma mão na roda, especialmente para quem não abre mão de estar conectado.

E para quem gosta de boa música e praticidade, o sistema de som com Bluetooth e duas entradas USB tornam a experiência ainda mais completa. Com um comando de voz integrado, fica fácil controlar tudo sem tirar as mãos do volante.

Segurança em Primeiro Lugar

A segurança é um ponto forte no Cronos. Ele vem com controle de estabilidade, direção elétrica progressiva e sistema Isofix para cadeirinhas infantis — uma preocupação que toda família tem. Os airbags frontais e freios ABS com EBD ajudam a garantir uma condução mais segura. E, claro, não podemos esquecer da iluminação no porta-malas e faróis com luzes de LED que dão aquele charme e visibilidade.

Na Prática

Falando um pouco mais dos detalhes, o Cronos oferece itens como porta-luvas iluminado e painel de instrumentos com uma tela multifuncional de 3,5″. O sensor de estacionamento traseiro com alerta visual é bem conveniente, principalmente em dias de muita correria e estacionamento apertado na cidade. Ah, e as rodas de aço de 15 polegadas com calotas são elegantes, com pneus “verdes” que ajudam a economizar no consumo.

Além disso, o Cronos possui um sistema de monitoramento da pressão dos pneus — essencial para evitar surpresas na estrada. E com um sistema que reduz a poluição, dá para ficar tranquilo, sabendo que você está ajudando o meio ambiente.

Espero que esses detalhes ajudem a entender melhor o que o Fiat Cronos Drive 1.0 2026 tem a oferecer! É um carro que mescla conforto, tecnologia e economia, perfeito para quem vive na correria do dia a dia e não quer abrir mão de boa performance.