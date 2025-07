Melhores celulares para motoristas de Uber e 99 em 2025

Para trabalhar como motorista de aplicativos, como Uber ou 99, é fundamental ter um celular que atenda a várias demandas. O aparelho precisa suportar o uso continuo dos aplicativos de transporte, do Waze para navegação, além de permitir a comunicação com os passageiros e facilitar a verificação dos ganhos. Uma boa bateria é essencial para garantir que o celular funcione durante todo o dia.

Escolher o smartphone ideal pode ser um desafio, mas há opções no mercado que se destacam por atender essas necessidades. A seguir, apresentamos cinco modelos recomendados para motoristas de aplicativos.

### 1. Moto G86

Lançado em 2025, o Moto G86 se destaca por sua tela imersiva, que é ideal para acompanhar rotas no Waze. Com uma taxa de atualização de 120 Hz e brilho de 4.500 nits, a tela é perfeitamente visível em qualquer condição de luz. O celular tem um potente processador Mediatek Dimensity 7300, variando entre 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Com uma bateria de 5.200 mAh e carregamento rápido de 33W, ele é capaz de durar um dia inteiro. O preço médio é de R$ 2.600.

### 2. Galaxy A36

O Galaxy A36, da Samsung, é um celular intermediário com tela de 6,7 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. A proteção de vidro Gorilla Glass ajuda a evitar danos por quedas. Com duas versões disponíveis, uma com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e outra com 8 GB de RAM e 256 GB, o desempenho é garantido pelo processador Snapdragon 6 Gen 3. A bateria de 5.000 mAh suporta uso intenso e é compatível com carregamento rápido de 45W. O preço gira em torno de R$ 1.850.

### 3. Redmi Note 13

Lançado em 2024, o Redmi Note 13 oferece um ótimo custo-benefício. Sua tela AMOLED de 6,67 polegadas tem uma taxa de atualização de 120 Hz e um brilho de 500 nits, perfeita para uso diário. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, o desempenho é garantido pelo processador MediaTek Dimensity 6080. A bateria de 5.000 mAh assegura autonomia para um dia todo, com suporte a carregamento rápido de 33W. O preço é de aproximadamente R$ 1.450.

### 4. Galaxy A56

O Galaxy A56, também da Samsung, possui uma tela de 6,7 polegadas e resolução Full HD+. Com 1.200 nits de brilho e uma taxa de atualização de 120 Hz, ele é ideal para quem utiliza o celular por longos períodos. O processador Exynos 1585 é muito eficiente, junto com 8 GB de RAM e opções de armazenamento de 128 GB ou 256 GB. A bateria de 5.000 mAh pode reproduzir vídeos por até 29 horas e também suporta carregamento rápido de 45W. Seu preço está em torno de R$ 1.850.

### 5. Motorola Edge 50

Lançado no final de 2024, o Motorola Edge 50 traz uma tela Super HD+ de 6,7 polegadas com tecnologia pOLED, que garante cores vibrantes. Com uma taxa de atualização de 120 Hz e brilho de até 1.600 nits, o dispositivo é bastante eficiente. O processador Snapdragon 7 Gen 1 acelera o desempenho, aliado a 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria de 5.000 mAh proporciona um dia inteiro de uso, com um preço médio de R$ 2.100.

Esses modelos foram selecionados por sua combinação de desempenho, bateria durável e um bom custo-benefício, adequando-se perfeitamente às necessidades dos motoristas de aplicativos.