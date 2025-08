Fiat Cronos Drive 1.0 com desconto de R$ 13,3 mil em agosto

O Fiat Cronos Drive 1.0, versão 2025/2026, na cor Preto Vulcano e sem opcionais, está com uma oportunidade imperdível para quem é microempresa ou produtor rural. Para esses compradores, a condição especial de venda é só para vendas diretas. Isso significa que você precisa ter CNPJ ativo e inscrição estadual regular. E vale lembrar que essa oferta não inclui pessoas físicas, taxistas ou qualquer empresa fora do critério de microempresa. O prazo para garantir esse desconto vai até o dia 5 de agosto de 2025.

Fora esse detalhe, a versão Drive 1.0 normalmente tem o preço de R$ 106.990, mas para empresas e produtores rurais, sai por R$ 93.616,25 — uma diferença de R$ 13.373,75, que faz toda a diferença no bolso, não é mesmo? É sempre bom lembrar que esses preços podem mudar dependendo da região e da concessionária, então vale a pena pesquisar.

Falando em números, de janeiro a julho de 2025, foram emplacadas 16.447 unidades do Cronos. Embora o modelo seja um competidor forte, ele está atrás de rivais como o Volkswagen Virtus, que vendeu 21.036 unidades, e o Chevrolet Onix Plus, com 24.668 emplacamentos no mesmo período.

Agora, vamos dar uma olhada no que tem sob o capô. O Cronos Drive 1.0 é equipado com o motor 1.0 Firefly, que entrega até 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque, sempre acompanhado de um câmbio manual de cinco marchas. No dia a dia, esse motor é bastante econômico: se você estiver rodando com etanol, pode esperar 9,7 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada. E se optar pela gasolina, os números ficam ainda melhores: 13,4 km/l na cidade e impressionantes 15,9 km/l na estrada.

No quesito conforto e tecnologia, o Cronos Drive 1.0 não decepciona. Ele vem com rodas de aço aro 15, pneus de baixa resistência que ajudam a economizar combustível, uma central multimídia UCONNECT com tela de 7″ e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Ah, e se você é do tipo que não gosta de passar calor, o ar-condicionado com filtro antipólen vai te deixar mais confortável, principalmente em dias quentes.

As comodidades não param por aí. Com um porta-luvas iluminado, painel de instrumentos com tela de 3,5″, retrovisores na cor preta e sensor de estacionamento traseiro, o carro oferece praticidade para o dia a dia. Com o volante multifuncional, dá para controlar o som e o telefone sem tirar as mãos do volante — ótima opção para quem passa muito tempo no trânsito.

E para quem prioriza segurança, o Cronos Drive 1.0 traz controle de estabilidade, direção elétrica, sistema Isofix para cadeirinhas, airbags frontais e os sempre úteis freios ABS com EBD. Um carro completo para quem gosta de praticidade e segurança!

No final, a combinação entre preço, economia e conforto faz do Cronos uma opção bastante atraente no mercado. Se você está em busca de um sedan que pode facilitar sua rotina, é uma escolha a ser considerada!