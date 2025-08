Chery iCar V27 é apresentado em Dubai e chega em 2025

A Chery revelou em Dubai o novo iCAR V27, um SUV médio-grande que promete ser um dos mais ousados da linha iCAR. O modelo deve estrear na China no final de 2025, com preços variando entre 200 mil e 250 mil yuans, algo em torno de 28 a 35 mil dólares. Esse é o tipo de lançamento que faz os olhos de qualquer apaixonado por carros brilhar!

O design do V27 segue a tendência dos SUVs quadrados e robustos. Com quase 5 metros de comprimento, ele tem uma presença forte na estrada, lembrando os imponentes Mercedes-Benz Classe G e Land Rover Defender 110. Sob o capô, a combinação de um motor 1.5 turbo a gasolina e um motor elétrico forma um sistema híbrido com autonomia estendida. Você poderá escolher entre versões de tração traseira e 4×4. E se você gosta de potência, a versão mais potente entrega cerca de 449 cv. No modo elétrico, a autonomia chega a 200 km pelo ciclo chinês CLTC. Isso é perfeito para quem curte fazer viagens sem preocupações!

Na parte frontal, o V27 exibe uma grade em dois tons com barras largas e faróis ovais de LED. O para-choque robusto dá um toque aventureiro e a distância do solo mais alta é ótima para encarar trilhas. Sempre que pego um caminho de terra, percebo como esse detalhe conta!

De perfil, você nota as linhas retas e as rodas de cinco raios que são um charme à parte. Os arcos de roda destacados e as maçanetas tradicionais complementam o visual, enquanto detalhes em preto nas caixas de roda e um teto solar panorâmico dividido adicionam sofisticação. A Chery não está sozinha nessa, já que tem parceria com a Jaguar Land Rover em um projeto chamado Freelander.

Na traseira, as lanternas são verticais e a tampa se abre para o lado, lembrando os SUVs clássicos. O estepe é preso por fora, o que é um detalhe funcional e estético. E o para-choque traseiro, junto com o spoiler, reforça o estilo off-road do veículo. Se você é fã de aventuras, esse SUV pode ser a companhia ideal para suas escapadas!

Pela aparência e especificações, o Chery iCAR V27 promete chamar atenção nas ruas e em estradas menos conhecidas. É um carro que combina tecnologia e design para quem ama dirigir.