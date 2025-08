Angela e outras vítimas da tragédia de Bolonha

Montespertoli, 2 de agosto de 2025 – No dia 2 de agosto de 1980, uma tragédia marcou a história da Itália. Angela Fresu, uma menina de apenas três anos, estava a caminho do Lago de Garda com sua mãe, Maria Fresu, e uma amiga, Verdiana Bivona. Elas pararam na estação de trem de Bologna para uma breve pausa. Às 10h25 daquela manhã de sábado, uma bomba explodiu na estação, matando 85 pessoas, incluindo a pequena Angela e sua mãe. A família, originária da Sardenha, vivia em Gricciano, na região de Montespertoli.

No ataque, além de Angela e Maria, Verdiana, de 22 anos e que trabalhava como operária, também perdeu a vida. Uma outra amiga que estava com elas ficou ferida, mas sobreviveu. Hoje, em homenagem às vítimas, representantes das prefeituras de Castelfiorentino e Montespertoli estiveram presentes em Bologna para lembrar os 45 anos daquela tragédia e prestar condolências às famílias afetadas.

Angela, a mais jovem entre as vítimas, e sua mãe foram sepultadas no cemitério de Montespertoli. Os prefeitos Alessio Mugnaini, de Castelfiorentino, e Francesca Giannì, de Montespertoli, além da assessora Marta Longaresi, marcaram presença na cerimônia de lembrança.

A tragédia da estação de Bologna é uma narrativa dolorosa e complexa da história italiana, que gerou um longo processo judicial. Angela Fresu é lembrada por muitos, sendo até criada uma página no Facebook chamada “Três anos para sempre”, dedicada à sua memória.

Outra vítima da tragédia foi Roberto Procelli, um jovem de 21 anos que estava fazendo serviço militar. Filho único da cidade de San Leo di Anghiari, na província de Arezzo, ele havia se graduado como contador e encontrado um emprego. No dia da explosão, Roberto estava na estação de Bologna para voltar para casa. Ele foi identificado pela piastrina que usava no pescoço, encontrada perto de uma cabine telefônica na praça em frente à estação.

A lembrança daquele dia trágico continua viva na memória coletiva do país, servindo como um lembrete da fragilidade da vida e da importância da paz.