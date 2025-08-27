Mundo Automotivo

Fiat Cronos 1.3 manual retorna à linha 2026 por R$ 112.490

Fiat Cronos 1.3 manual volta à linha 2026 por R$ 112.490
Crédito da imagem: Bali-scia Brasília, DF

O Fiat Cronos 2026 chegou com um visual renovado e equipamentos novos. E olha que coisa boa: quatro meses após o lançamento, a Fiat decidiu relançar a versão de entrada com motor 1.3 e câmbio manual, algo que muita gente estava pedindo.

Essa versão batizada de Cronos Drive 1.3 vem com um motor aspirado que entrega 107 cv e 13,7 kgfm. O preço sugerido está em R$ 112.490, mantendo o mesmo valor da versão anterior que tinha câmbio automático. É uma alternativa interessante para quem gosta de conectar mais com a direção, afinal, tem quem prefira a troca manual de marchas.

Se você curte um carro com design moderno e espaço interno para acomodar bem a galera, o Cronos não decepciona. Ele tem o maior porta-malas da categoria, com 525 litros, e as atualizações no visual deixaram o carro ainda mais sofisticado. A nova grade frontal com detalhes tridimensionais e os para-choques com linhas contemporâneas destacam a presença do modelo nas ruas.

Falando em equipamentos, a versão de entrada traz faróis Full LED, rodas de aço aro 15”, e até retrovisores e maçanetas na mesma cor da carroceria. Para completar, a direção é elétrica e o ar-condicionado garante conforto. O banco do motorista tem ajuste de altura e o volante é multifuncional, facilitando a vida no trânsito.

Ah, e não podemos deixar de falar do sistema multimídia Uconnect de 7”. Ele oferece compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay via cabo, Bluetooth e reconhecimento de voz. Sem contar que ainda tem duas entradas USB. O painel digital de 3,5” fornece informações sobre consumo, autonomia e velocidade média, tudo de forma eficiente.

Na parte da segurança, o Cronos Drive 1.3 não deixa a desejar. Ele é equipado com airbags frontais, freios ABS com EBD, controle de tração e assistente de partida em rampas. Tem também alarme antifurto e monitoramento de pressão dos pneus. Esses detalhes ajudam a tornar a experiência ao volante ainda mais tranquila.

Para quem quer um toque a mais, existe um pacote opcional chamado S-Design, que custa R$ 4.090. Ele inclui ar-condicionado digital, câmera de ré e faróis de neblina em LED, tudo para deixar sua condução mais prática e segura. A versão automática do mesmo motor, como já era de se esperar, chega com preço sugerido de R$ 116.490.

Entre janeiro e julho de 2025, o Fiat Cronos teve 16.447 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Embora tenha suas vendas robustas, ficou atrás de concorrentes como o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus, que lideraram as vendas.

E vale lembrar: a produção do Cronos 2026 acontece em Córdoba, na Argentina. Desde que foi lançado em 2018, já foram mais de 450 mil unidades fabricadas. É um carro que continua conquistando o coração dos brasileiros que buscam espaço, conforto e um bom design.

