Fiat relança Cronos com preço reduzido e motor diferente

Com a nova linha 2026, o Fiat Cronos passou por algumas mudanças interessantes. A versão mais acessível, o Drive 1.3 manual, havia sido descontinuada, mas agora ela voltou para a alegria dos fãs. Essa mudança de estratégia da Fiat apresentou como opção a versão Drive 1.0 manual, além das versões mais equipadas como a Drive 1.3 e a Precision 1.3, ambas automáticas.

O curioso é que, apesar do silêncio sobre esse retorno, o site oficial da Fiat já está listando novamente a Drive 1.3 manual. E a boa notícia é que essa versão não só reapareceu, como também recebeu atualizações visuais e alguns novos equipamentos, parecidos com o que temos no modelo com câmbio CVT.

O que muda no Cronos Drive 1.3 manual

Embora a versão manual fique sem algumas funcionalidades bacanas, como o controle de cruzeiro e o modo Sport que vem na automática, os itens de série ainda são atrativos. Você conta com faróis de LED, assistente para partida em rampa e um sistema de conectividade que aceita Android Auto e Apple Carplay. Para quem viaja com frequência, essa conectividade é quase fundamental.

Outras características práticas incluem o ar-condicionado, regulagem de altura para o banco do motorista e um computador de bordo que dá aquela mãozinha extra na hora de dirigir. Sabendo disso, fica evidente que quem enfrenta o trânsito pesado pode se beneficiar bastante de um carro que já vem equipado com essas funcionalidades.

Cores e Preços

Quando falamos de cores, o Preto Vulcano não gera custo extra, mas quem prefere o Vermelho Montecarlo ou o Branco Banchisa deve estar preparado para um adicional de R$ 990. E se a sua escolha for uma das cores metálicas, como o Prata Bari ou o Cinza Silverstone, o valor sobe para R$ 1.990.

O Cronos Drive 1.3 manual 2026 parte de R$ 112.490, o que o coloca como uma opção mais cara em comparação com o Drive 1.0 manual, que custa R$ 106.990. Mas, ainda assim, ele é R$ 4.000 mais barato que a versão 1.3 automática CVT, que sai por R$ 116.490.

O que vem de série?

Equipado com um motor 1.3 flex aspirado, o Cronos Drive 1.3 manual entrega 107 cv de potência com etanol e 98 cv com gasolina. O torque também é respeitável: 13,6 kgfm com etanol e 13,2 kgfm com gasolina. E com um câmbio manual de cinco marchas, quem gosta de sentir o carro na mão vai adorar essa configuração.

O único opcional disponível é o pacote S-Design, que adiciona itens como ar-condicionado digital e rodas de liga leve. O pacote custa R$ 4.090 e é uma boa pedida para quem busca um toque extra de sofisticação.

Se você está pensando em como o Cronos irá se comportar no dia a dia, basta lembrar das mil e uma situações que pegamos ao dirigir. Seja na estrada, no trânsito ou até mesmo uma viagem com a família, esse modelo promete ser uma opção prática, confortável e cheia de estilo.