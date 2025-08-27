Mito ou verdade? O que saber sobre galinhas e escorpiões

Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP) e pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) entre 2009 e 2011 trouxe informações interessantes sobre as galinhas-d’angola e seu papel no controle de escorpiões. O estudo mostrou que essas aves podem atuar como predadoras eficientes, especialmente em áreas rurais, longe do agito das cidades.

As galinhas-d’angola são ativas durante o dia, enquanto os escorpiões costumam ser noturnos. Essa combinação de hábitos cria uma situação ideal para que as aves consigam localizar e se alimentar desses aracnídeos, contribuindo para um controle natural de pragas.

Detalhes da investigação

A pesquisa ocorreu em regiões periféricas e rurais, onde as galinhas-d’angola têm acesso a vegetações densas, locais onde os escorpiões costumam se esconder. O fato de esses aracnídeos estarem na dieta da ave sugere que elas têm um papel importante no equilíbrio ecológico dessas áreas. Essa informação pode ser muito útil, principalmente para agricultores que desejam reduzir o uso de pesticidas químicos e optar por alternativas mais sustentáveis.

Ação natural das galinhas-d’angola

Essas aves, com seu comportamento de forrageamento e visão afiada, conseguem identificar e capturar escorpiões de forma eficiente. Em ambientes rurais, onde a criação de galinhas-d’angola é mais comum, essa prática tem se mostrado uma estratégia válida de combate a pragas. No entanto, a situação se complica em áreas urbanas.

Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a proibição da criação dessas aves em áreas urbanas de Presidente Prudente, principalmente por razões de saúde pública. Os moradores estão preocupados com a possibilidade de proliferação de doenças relacionadas às fezes das aves e com o incômodo que elas podem causar aos vizinhos.

Comparação de métodos de controle

O uso de galinhas-d’angola no controle de pragas apresenta várias vantagens em relação aos pesticidas tradicionais. Enquanto esses produtos químicos podem contaminar o solo e afetar outras espécies, as aves oferecem uma solução mais ecológica para o problema. Contudo, a diferença nos hábitos das galinhas e dos escorpiões ainda limita a eficiência desse método em sua totalidade.

O estudo nos lembra como a natureza pode ser aliada na busca por práticas agrícolas mais sustentáveis, com alternativas que respeitem o meio ambiente e garantam segurança para as comunidades.