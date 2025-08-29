Mundo Automotivo

Chevrolet OnStar atinge 1 milhão de carros conectados no Brasil

Chevrolet OnStar ultrapassa 1 milhão de carros conectados no Brasil
A Chevrolet está em festa! Mais de 1 milhão de veículos na América do Sul já estão conectados ao sistema OnStar, uma tecnologia desenvolvida desde 2015. O que era inicialmente apenas um botão de emergência, completou 10 anos em 2025, e se transformou em um verdadeiro ecossistema digital que só traz benefícios.

Esse sistema é muito mais do que você imagina. O OnStar oferece Wi-Fi integrado, comandos remotos, atualizações de software à distância e, o que eu adoro, diagnósticos inteligentes. Imagina poder verificar o estado do seu carro sem sair dele? E se você já pegou um trânsito parado, sabe como um bom sistema de assistência pode mudar o jogo.

Recentemente, o OnStar trouxe a novidade do Acompanhamento Seguro. Esse recurso é um baita aliado para a segurança. Sabe aquela sensação angustiante quando você está dirigindo à noite e começa a perceber que algo não está certo? Com esse acompanhamento, a central do OnStar monitora seu trajeto e qualquer anormalidade aciona automaticamente os protocolos de emergência. É um alívio saber que tem uma equipe de olho em você.

Atualmente, você encontra o OnStar em modelos como Onix, Tracker, S10, Equinox EV e Blazer EV. E a Chevrolet promete expandir essa tecnologia para toda a linha na América do Sul, incluindo os elétricos e veículos sob outras marcas. Como entusiasta, isso é empolgante, pois a conectividade vai se tornar ainda mais acessível.

O sistema funciona com quatro pacotes de assinatura: Standard, Protect, Connect e Protect & Connect. Cada um deles oferece níveis diferentes de segurança e conveniência, tudo na palma da sua mão pelo app myChevrolet. Esse detalhe vale a pena, já que as vantagens variam conforme o modelo do veículo.

No cenário global, o OnStar não fica atrás. Já são mais de 20 milhões de veículos conectados, consolidando-se como a maior plataforma de serviços conectados do setor automotivo. E na América do Sul, a operação combina inteligência artificial com atendimento humano 24 horas, registrando mais de 21 milhões de operações remotas desde que foi lançado.

Isso mostra que a tecnologia está a nosso favor, deixado nossas jornadas mais seguras e conectadas. E quem não gosta de ter um ajudante dessas nas aventuras diárias ao volante?

