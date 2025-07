F3 em Silverstone: Tsolov se destaca e Naël no top 10

A Fórmula 3 se prepara para mais uma emocionante etapa no Circuito de Silverstone, na Inglaterra. O piloto Nikola Tsolov, da equipe Campos, conquistou a pole position com um tempo de 1:45.043. Tsolov tem se mostrado forte nas corridas recentes, mas precisa se recuperar após uma desqualificação na Áustria, que o deixou distante do líder do campeonato, Rafael Câmara, da equipe Trident. Com apenas um ponto a menos, ele busca retomar a boa fase.

Rafael Câmara, que se qualificou em terceiro lugar com um tempo ligeiramente superior a Tsolov, também estará na disputa pela vitória. O campeão em ascensão, Ugo Ugochukwu, da Prema, vem ganhando destaque e quase conquistou a pole position, mostrando que é mais um forte concorrente. Os três pilotos devem proporcionar um grande duelo durante a corrida, principalmente nos primeiros trechos da pista, que são conhecidos por permitir ultrapassagens.

Outros pilotos importantes, como Tim Tramnitz, da MP Motorsport, e Martinius Stenshorne, da Hitech, se qualificaram em quinto e sétimo lugares, respectivamente. Eles também são nomes a serem observados, especialmente em relação às corridas do fim de semana. O piloto Théophile Naël, da Van Amersfoort Racing, terá uma excelente oportunidade com uma largada em quarto lugar na corrida de sábado, devido à inversão das primeiras posições da grade.

Alessandro Giusti, da MP Motorsport, que teve um desempenho oportuno ao conquistar o segundo lugar na última corrida na Áustria, largará em décimo quarto. Ele estará em busca de pontos essenciais para manter sua posição na tabela.

Para o que vem a seguir, a corrida sprint acontecerá neste sábado, às 11h (horário local), e a corrida principal ocorrerá no domingo, às 10h30. As competições prometem ser emocionantes e cheias de ação, com vários pilotos disputando posições. Todos os fãs da Fórmula 3 acompanharão de perto esses confrontos no tradicional circuito britânico.