Fiat Argo Trekking 2026 tem câmbio manual e preço maior que Pulse

Lançada no final de março, a nova linha 2026 do hatchback Argo chegou com algumas novidades, incluindo um farol de LED nas versões mais completas. Mas quem curte dirigir sabe que a ausência do câmbio manual, associado ao motor 1.3 Firefly, deixou saudades. A boa notícia é que não demorou muito, e a Fiat trouxe esse câmbio de volta!

Quatro meses após seu lançamento, a versão Trekking com câmbio manual voltou a ser oferecida, dando um alívio para os fãs desse estilo de condução. Por R$ 99.990, essa configuração fica logo acima da versão Drive, e já começa a se aproximar de alguns SUVs de entrada, como o modelo Pulse 1.3 Drive MT, que custa R$ 98.990. Se você optar pela versão totalmente equipada do Argo Trekking, o preço chega a R$ 105.070.

A volta do câmbio manual é bem curiosa, principalmente após as recentes mudanças nas regras do IPI que, por sua vez, reativaram modelos que estavam fora do mercado, como a versão manual do Polo TSI.

Equipamentos e Conforto

Falando do Argo Trekking, a lista de equipamentos de série é bem completa. Ele vem com uma central multimídia UCONNECT de 7”, câmera de ré e a possibilidade de espelhar seu celular sem fio, uma mão na roda para quem utiliza bastante o Android Auto ou Apple CarPlay. E quem já pegou a estrada sabe como é bom ter essa praticidade.

As rodas de liga leve de 15’’, os pneus mistos 205/60 e o rack de teto adicionam um toque aventureiro a esse hatch. O motor 1.3 Firefly continua no comando, entregando até 107 cv e 13,6 kgfm de torque, aliado a um câmbio manual de cinco marchas. Perfeito para quem gosta de sentir mais o carro na pista!

Detalhes Práticos

A Fiat também oferece um pacote opcional chamado Top por R$ 3.090, que inclui chave keyless, bancos em couro, ar-condicionado digital e um volante com revestimento em couro ecológico. Ah, e é claro que as opções de cores também são bem variadas. Para o Argo Trekking 1.3 MT 2026, você pode escolher entre Preto Vulcano (sem custo), e as outras cores, como Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa, por R$ 990 cada. Se preferir as metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone, o custo é de R$ 1.990, e todas, exceto a preta, têm a opção de teto bicolor.

A volta do câmbio manual é um aceno ao público que ainda aprecia a interação e o controle que ele proporciona. Afinal, quem não gosta de um momento de descontração dirigindo uma máquina em uma estrada aberta? E esse Argo Trekking promete fazer valer cada quilômetro!