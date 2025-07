Lollapalooza Brasil 2026: tudo o que você precisa saber

Prepare-se para a 13ª edição do Lollapalooza Brasil!

O Lollapalooza Brasil está confirmado para os dias 20, 21 e 22 de março de 2026. Este ano, o festival traz uma novidade especial: o LollaLovers, um pacote de ingressos que oferece vantagens exclusivas para os fãs que desejam garantir seu espaço no evento.

Vantagens do LollaLovers:

Parcelamento em até 12 vezes sem juros : Acomodando mais facilmente o investimento.

: Acomodando mais facilmente o investimento. Isenção de Taxa de Conveniência : Economizando mais na compra do seu ingresso.

: Economizando mais na compra do seu ingresso. Desconto de 20% em Bebidas : Aproveite a pré-venda de bebidas pelo aplicativo oficial do festival.

: Aproveite a pré-venda de bebidas pelo aplicativo oficial do festival. Entrada Preferencial : Garantindo acesso mais rápido ao evento.

: Garantindo acesso mais rápido ao evento. Pôster Comemorativo: Um item especial para levar um pouco do festival para casa.

Os ingressos do LollaLovers estão disponíveis nas modalidades Inteira, Entrada Social e Meia-Entrada. Vale lembrar que esse tipo de ingresso é pessoal e intransferível, sendo permitido apenas um ingresso por CPF, o que significa que não poderá ser repassado a terceiros. A oferta é por tempo limitado ou até acabarem os estoques, então é aconselhável garantir o seu o quanto antes.

Clientes Bradesco: Haverá uma venda exclusiva para pessoas físicas que realizarem a compra utilizando cartões de crédito do Bradesco, Bradescard, Next e Digio, independentemente da bandeira.

Ponto de Venda: Os ingressos devem ser adquiridos online no site ticketmaster.com.br.

Formas de Pagamento: O pagamento deve ser feito com cartão de crédito, que pode ser dividido em até 12 vezes.

Preços: A tabela de preços será divulgada, sendo que o valor da doação já estará incluído no parcelamento.

Meia-Entrada: Esta opção é destinada a pessoas acima de 60 anos, estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência, profissionais da educação pública em São Paulo e aposentados. Os beneficiários devem apresentar documentação comprobatória tanto na compra quanto na entrada do festival.

Ingressos para Pessoas com Deficiência: Durante a compra online, é possível selecionar a opção de meia-entrada para PCD, e os dados do beneficiário deverão ser fornecidos para validação.

Entrada Social: Oferece 45% de desconto no ingresso inteiro mediante a doação de R$20,00 a instituições como Casa de Zezinho, Criança Esperança e Programa Guri. Este valor é parte da doação, sendo que 3% será retido pela Ticketmaster como taxa de operação.

Classificação Etária: O festival é destinado a maiores de 16 anos. Menores de 16 podem entrar acompanhados por pais ou responsáveis legais, enquanto a entrada de menores de 5 anos é proibida. Essa classificação pode ser alterada conforme decisão judicial.

Sobre o Lollapalooza 2026: No último evento, mais de 240 mil pessoas prestigiaram as mais de 70 apresentações de artistas nacionais e internacionais em quatro palcos. O festival também proporcionou 36 horas de música e trouxe 15 artistas estreantes no Brasil, reafirmando o compromisso do evento com a diversidade. Para 2026, o Lollapalooza promete uma curadoria ainda mais rica em estilos e gerações, ampliando as experiências para o público.

Outras Informações: Os ingressos serão disponibilizados em formato digital e poderão ser resgatados 30 dias antes do festival. Os compradores receberão informações sobre a disponibilidade no aplicativo Quentro. Para mais detalhes sobre o ingresso digital, e outras dúvidas sobre o processo de compra, informações sobre cobertura de ingressos e cadastro, recomenda-se consultar o site oficial.

Garanta já seu lugar e não perca nenhuma das surpresas que o Lollapalooza Brasil 2026 trará!