Operadora de jatinhos capta US$ 800 mi com apoio de Arnault e Safra

Operadora de jatinhos atrai Bernard Arnault e J. Safra em captação de US$ 800 mi |Demanda por viagens em jatos particulares aumentou desde a pandemia de covid-19, o que chamou a atenção do bilionário Bernard Arnault, da LVMH (Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg)

A L Catterton, uma empresa de investimentos do bilionário francês Bernard Arnault, anunciou um investimento de US$ 800 milhões na Flexjet, uma das líderes no segmento de voos em jatos particulares. Essa decisão reflete o crescimento contínuo na demanda por viagens de luxo, especialmente trazida pela pandemia de Covid-19.

A Flexjet, que ocupa a segunda posição entre as empresas de jatos particulares, informou que esse novo aporte financeiro permitirá fortalecer sua presença no mercado e melhorar os serviços oferecidos aos clientes. A empresa pretende proporcionar experiências mais personalizadas, como eventos exclusivos e curados, que atendam ao estilo de vida de seus usuários.

Além da L Catterton, outras empresas, como a KSL Capital Partners e o grupo J. Safra, também participaram do financiamento, expandindo as oportunidades de crescimento da Flexjet. A demandapela locação de jatos particulares aumentou nos últimos anos, com muitos clientes ricos optando por serviços de propriedade compartilhada, como os oferecidos pela Flexjet e pela NetJets, da Berkshire Hathaway. Esta última é reconhecida como a maior operadora nesse setor.

A Flexjet planeja expandir suas operações na Europa, incluindo a abertura de um novo terminal privado nas proximidades de Londres no próximo ano. Atualmente, a empresa possui uma frota de aproximadamente 300 aeronaves, que inclui modelos renomados como o Praetor 500 e 600, da Embraer, além dos Challenger 350 e 3500, da Bombardier.

Recentemente, a Flexjet também firmou uma parceria com a Ferretti Group, uma construtora de iates, para aprimorar o design interior de suas aeronaves, buscando oferecer ainda mais conforto e sofisticação aos seus clientes.

Com essa injeção de capital, a Flexjet se posiciona para atender à crescente demanda por jet services de luxo, que continuam a ser uma preferência entre aqueles que buscam alternativas mais práticas e personalizadas em viagens aéreas.