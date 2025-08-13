Fiat Argo Drive 1.3 CVT tem desconto de R$ 24.545 para PcD

O Fiat Argo Drive 1.3 CVT FLEX, modelo 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano, chegou com uma promoção imperdível! Essa oferta é exclusiva para pessoas com deficiência (PCD) e vai até 20 de agosto de 2025. A grande vantagem? Isenção proporcional de ICMS e IPI integral. Para quem se encaixa nos requisitos, o Argo se apresenta como uma das melhores opções do mercado.

Agora, se você achou que promoções de julho já eram boas, é bom ficar ligado. O desconto atual é ainda mais atrativo! Embora o preço tenha subido R$ 1.000 para o público em geral, para PCD, o valor final ficou mais acessível do que na época anterior, como alguns sites já confirmaram.

Os números não deixam dúvida: a Fiat está com tudo. O preço sugerido para o Argo no varejo é de R$ 104.990. Porém, pela venda direta, quem se qualifica consegue pegar esse carro por apenas R$ 80.445, o que representa um baita desconto de R$ 24.545! Essa informação tá lá no site da Fiat e também foi confirmada pelo portal Fipe Carros.

Falando em vendas, o Fiat Argo teve um desempenho incrível! Nos primeiros sete meses de 2025, contabilizou 54.435 unidades vendidas, garantindo o terceiro lugar entre os mais vendidos. O Volkswagen Polo lidera a lista, com suas 70.157 unidades emplacadas, seguido pelo Volkswagen T-Cross, com 53.554.

Em termos de motorização, o Argo Drive 1.3 CVT vem com um motor 1.3 flex de quatro cilindros, entregando até 107 cv e 13,6 kgfm de torque. Com um câmbio automático CVT, ele é feito para proporcionar uma condução suave e responsiva. Ah, e não podemos esquecer, ele é produzido no Polo Automotivo da Stellantis em Betim (MG), e também está presente em outros países da América Latina, como Argentina, Colômbia e Uruguai.

O Argo não decepciona nos recursos tecnológicos. Ele vem com uma central multimídia Uconnect de 7″ touchscreen, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Boa opção para quem curte conectar o celular e colocar suas músicas preferidas para tocar enquanto dirige. Além disso, conta com ar-condicionado e faróis Full LED, que deixam a estética do carro ainda mais atraente.

E para garantir segurança, o hatch ainda inclui cintos de segurança traseiros retráteis, controle eletrônico de tração e estabilidade, e um sistema Isofix para cadeirinhas infantis. Tudo pensado para dar mais conforto e tranquilidade no dia a dia.

Para quem está de olho em configurações e preços, aqui vai um resumo bacana:

Fiat Argo Drive 1.3 CVT para PcD em agosto de 2025:

| Configurações | Isenção de Impostos | Preços de tabela | Preço para PcD | Descontos |

|———————|———————|——————-|—————-|————-|

| Drive 1.3 CVT | ICMS e IPI | R$ 104.990,00 | R$ 80.445,00 | R$ 24.545,00 |

Com todas essas características, o Fiat Argo se mostra uma opção sólida e estilosa. É um carro que entrega o que promete e ainda faz bonito nas ruas.