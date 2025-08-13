Frio intenso atinge o Brasil e reduz temperaturas nesta quarta-feira

O Brasil está enfrentando um frio intenso neste inverno, e isso já está impactando diversas regiões do país. Desde quinta-feira (7), pelo menos nove estados registraram quedas de temperatura superiores a 5 °C em relação ao que era esperado. Esse fenômeno se deve a um sistema de alta pressão e uma massa de ar polar, que devem continuar fazendo as temperaturas despencarem até quarta-feira (13).

Frio atinge Sul e Sudeste

As regiões Sul e Sudeste do Brasil são as mais afetadas por essa onda de frio. Nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a temperatura pode chegar a ficar abaixo de zero. Em São Paulo, as mínimas estão em torno de 6 °C. Já no Paraná, a situação é ainda mais preocupante, com possibilidade de geadas pela manhã e mínimas chegando a 4 °C. Para agravar, o frio vem acompanhado de rajadas de vento e chuvas, que deixam o clima ainda mais gelado.

As costas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo também sentem os efeitos, bastante afetadas pela umidade e pela nebulosidade, resultando em chuvas fracas e moderadas. No interior desses estados, as temperaturas despencam, e algumas cidades até registram mínimas abaixo de 4 °C.

Impacto no Centro-Oeste e Norte

No Centro-Oeste, as capitais como Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS) enfrentam manhãs frias, com mínimas em torno de 15 °C. Em Mato Grosso do Sul, especialmente no sul do estado, existe a chance de geadas isoladas. Mas, ao longo do dia, o sol aparece e as temperaturas sobem, deixando as tardes mais agradáveis.

O frio se faz sentir também na região Norte, atingindo estados como Acre e Rondônia, onde as manhãs são bem mais geladas do que o normal. A sensação de frio é acentuada nas primeiras horas do dia, o que faz muitos saírem de casa bem agasalhados.

Expectativas de aumento nas temperaturas

Segundo previsões do Climatempo e do Tempo na Cidade, as temperaturas devem começar a subir a partir de hoje (13). A massa de ar polar está perdendo força, o que vai permitir a volta gradual do calor. No Sudeste, mesmo com a recuperação das temperaturas, a umidade se mantém baixa, gerando um risco de problemas respiratórios. Cidades como São Paulo devem ver uma elevação gradual, com máximas chegando a 24 °C até o final da semana. Brasília (DF) e Goiânia (GO) também devem sentir a mudança nas temperaturas nos próximos dias.