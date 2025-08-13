Honda lança nova CRF 300F 2026 com motor aprimorado

A Honda acaba de levantar a tampa e apresentar a nova CRF 300F 2026 durante o Festival Interlagos Motos 2025. Essa belezura vai substituir a CRF 250F e mantém o espírito off-road que a galera curte, pronta para encarar trilhas de lazer e competições de enduro, rally e cross country.

Produzida na fábrica de Manaus (AM), a CRF 300F chega às lojas em setembro, disponível apenas na cor vermelha e com preço sugerido de R$ 24.027 — lembre-se de que isso não inclui frete ou seguro.

O grande atrativo desse modelo é seu motor monocilíndrico OHC de 293,5 cm³. Ele é refrigerado a ar e tem quatro válvulas, baseado no que já vimos em modelos como a CB 300F Twister e a XRE 300 Sahara. Para quem gosta de performance, são 24,6 cv a 7.500 rpm e um torque de 2,59 kgfm a 6.000 rpm — isso representa ganhos de 11% em potência e 13,6% em torque em comparação com a CRF 250F.

Outra mudança bacana é o câmbio de seis marchas e a alteração no pinhão, que passou de 13 para 14 dentes. Isso ajuda a ter uma resposta mais rápida ao acelerar, algo que quem pega muito trânsito vai adorar. Também rola um radiador de óleo para manter a temperatura sob controle, garantindo durabilidade e consumo de combustível mais eficiente. E o chassi? Ele segue a linha de aço tipo twin tube, garantindo resistência e leveza com só 119 kg.

A suspensão foi ajustada para acompanhar o upgrade do motor. A dianteira conta com um garfo telescópico de 41 mm e 240 mm de curso, enquanto a traseira tem um monoamortecedor com sistema Pro-Link. As rodas são raiadas de alumínio, 21 polegadas na frente e 18 atrás, com pneus Pirelli Scorpion XC, perfeitas para areia e terra.

Nos freios, a CRF 300F traz discos wave: na frente, um disco de 240 mm com pinça de pistão duplo e, atrás, um de 220 mm com pistão simples. E a geometria do quadro foi projetada para respostas rápidas, ajudando na agilidade e estabilidade em terrenos acidentados.

Falando em visual, a CRF 300F 2026 ganhou novos grafismos que são uma homenagem às CRF importadas. As aletas laterais agora são fixadas com parafusos, e o cavalete lateral foi reposicionado para facilitar o uso. O assento longo e estreito oferece boa ergonomia, ajudando na movimentação do piloto e proporcionando conforto em trilhas e terrenos difíceis.

Vale lembrar que, por não ter placa, luzes de freio ou indicadores de direção, a CRF 300F não é para o trânsito urbano. Ela é feita para competições, lazer ou trabalho em áreas controladas. A Honda garante o modelo por três meses, então se você tem sede de aventura, fique de olho para colocar as mãos nessa máquina a partir de setembro!