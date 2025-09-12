Caixa Tem realiza depósito de R$ 708 via Pix a selecionados

Notícias

Caixa Tem deposita R$ 708 via Pix para beneficiários selecionados

As famílias de baixa renda podem contar com uma ajuda extra da Caixa Econômica Federal. Por meio do sistema de transferência do Pix, será direcionado um valor de R$ 708 para auxiliar aqueles que estão inscritos em programas sociais do governo. Esse suporte chega em boa hora, ajudando as famílias a cumprirem suas obrigações mensais.

O repasse desse valor será organizado conforme o último dígito do CPF, e será feito através do aplicativo Caixa Tem. Com isso, é importante que as informações estejam atualizadas para garantir que o pagamento seja corretamente creditado.

Quem vai receber?

O auxílio de R$ 708 será destinado a quem está devidamente cadastrado no CadÚnico. Isso inclui tanto aqueles que já recebem o Bolsa Família quanto outras pessoas de baixa renda. Vale lembrar que esse valor não substitui outros programas sociais; ele é um complemento, uma mão na roda.

O pagamento será feito em uma conta vinculada ao Caixa Tem. Os beneficiários poderão fazer saques em lotéricas e caixas eletrônicos, oferecendo bastante flexibilidade. E não para por aí: é possível usar o valor para compras, seja no presencial ou através do cartão digital.

Para garantir que tudo funcione direitinho, quem baixar o aplicativo Caixa Tem deve prestar atenção nas informações. É fundamental que o CPF esteja correto e que se siga o cronograma de recebimento.

O pagamento acontecerá de acordo com o último dígito do CPF. Portanto, os finais 1 e 2 receberão o valor na primeira semana; 3 e 4, na segunda; 5 e 6, na terceira; 7 e 8, na quarta; e 0 e 9, na última semana do ciclo. O valor pode ser usado para quitar contas essenciais, como luz, água ou telefone.

Com os R$ 708, as famílias podem comprar alimentos e itens básicos que fazem parte do dia a dia. Essa iniciativa do governo, repassada via Pix pelo Caixa Tem, é uma forma prática e rápida de contribuir com os brasileiros que mais precisam, oferecendo um pouco mais de tranquilidade em tempos desafiadores.

