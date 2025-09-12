Caixa Tem realiza depósito de R$ 708 via Pix a selecionados

As famílias de baixa renda podem contar com uma ajuda extra da Caixa Econômica Federal. Por meio do sistema de transferência do Pix, será direcionado um valor de R$ 708 para auxiliar aqueles que estão inscritos em programas sociais do governo. Esse suporte chega em boa hora, ajudando as famílias a cumprirem suas obrigações mensais.

O repasse desse valor será organizado conforme o último dígito do CPF, e será feito através do aplicativo Caixa Tem. Com isso, é importante que as informações estejam atualizadas para garantir que o pagamento seja corretamente creditado.

Quem vai receber?

O auxílio de R$ 708 será destinado a quem está devidamente cadastrado no CadÚnico. Isso inclui tanto aqueles que já recebem o Bolsa Família quanto outras pessoas de baixa renda. Vale lembrar que esse valor não substitui outros programas sociais; ele é um complemento, uma mão na roda.

O pagamento será feito em uma conta vinculada ao Caixa Tem. Os beneficiários poderão fazer saques em lotéricas e caixas eletrônicos, oferecendo bastante flexibilidade. E não para por aí: é possível usar o valor para compras, seja no presencial ou através do cartão digital.

Para garantir que tudo funcione direitinho, quem baixar o aplicativo Caixa Tem deve prestar atenção nas informações. É fundamental que o CPF esteja correto e que se siga o cronograma de recebimento.

O pagamento acontecerá de acordo com o último dígito do CPF. Portanto, os finais 1 e 2 receberão o valor na primeira semana; 3 e 4, na segunda; 5 e 6, na terceira; 7 e 8, na quarta; e 0 e 9, na última semana do ciclo. O valor pode ser usado para quitar contas essenciais, como luz, água ou telefone.

Com os R$ 708, as famílias podem comprar alimentos e itens básicos que fazem parte do dia a dia. Essa iniciativa do governo, repassada via Pix pelo Caixa Tem, é uma forma prática e rápida de contribuir com os brasileiros que mais precisam, oferecendo um pouco mais de tranquilidade em tempos desafiadores.