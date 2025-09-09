Ferrari Testarossa retorna com 1.050 cv e motorização elétrica

A nova Ferrari 849 Testarossa chegou para fazer barulho! Essa belezura, que revive um nome lendário, agora também aparece na versão Spider, um sonho para os fãs de conversíveis. A Testarossa tem raízes na Ferrari SF90, mas com toques e refinamentos que vão deixar qualquer entusiasta apaixonado.

O que impressiona logo de cara é a potência monstruosa de 1.050 cv, resultado da eletrificação que a SF90 já nos apresentou. E sim, essa Ferrari é híbrida, o que só aumenta o seu charme. Colegas da Motor1.com Italia tiveram a oportunidade de conferir o modelo de perto e não pouparam elogios.

Bastante Poder!

Sob o capô, um V8 biturbo entrega nada menos que 830 cv. Esse motor é o que há de mais moderno na Ferrari, leve e robusto, equipado com um turbocompressor que nunca foi visto em uma Ferrari de rua. Mas não para por aí: três motores elétricos, dois na frente e um na traseira, somam mais 220 cv. O resultado? Um carro que vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 330 km/h. A experiência de condução é eletrizante, com a tração nas quatro rodas e um sistema de vetorização de torque que faz curvas parecerem um passeio.

Ah, e se você dirige bastante em estrada, vai adorar saber que a autonomia elétrica chega a 25 km, com tração somente na frente. O envolvimento sonoro do motor ficou ainda mais atraente, especialmente nas rotações médias e baixas, criando um verdadeiro espetáculo para os ouvidos.

Melhor que a SF90

Para muitos, a nova Testarossa superou a SF90 em todos os aspectos. A parte estética é de encher os olhos! Inspirada em clássicos como a 512 S, suas linhas são elegantes e equilibradas. A dianteira remete a modelos passados, enquanto a traseira “twin tail” nos transporta para os superprototipos dos anos 70.

Um spoiler ativo que ajusta a pressão do ar em menos de um segundo também é uma das inovações, gerando 415 kg de downforce a 250 km/h, muito mais que a SF90. Isso faz uma diferença na hora de acelerar em curvas e garantir que o carro esteja sempre colado ao chão.

Freios e Tecnologia

Outro ponto alto é o sistema FIVE, que é um assistente digital que simula o comportamento do carro em tempo real. Ele funciona tão bem que suas margens de erro são mínimas. Isso ajuda a garantir uma direção super precisa.

A cabine do 849 Testarossa mistura simplicidade e sofisticação. O painel é limpo e moderno, com controles físicos que facilitam a interação. E não faltarão recursos tecnológicos: tem Apple CarPlay, Android Auto e até carregamento wireless para celulares.

Spider: a Mais Cobiçada?

A versão Spider é um espetáculo à parte! Em apenas 14 segundos, você transforma o cupê em um conversível, mesmo a até 45 km/h. Ela também faz a volta em Fiorano em 1 minuto e 18 segundos, um feito impressionante considerando que é um pouco mais pesada.

A cor Giallo Modena dá um charme todo especial e, enquanto muitos desejam a versão fechada, a Spider certamente vai ser a estrela da coleção de qualquer amante de supercarros.

A referência de desempenho: acabamento Fiorano

Se você está de olho nos números, a versão Assetto Fiorano pesa 1.570 kg e promete desempenho de alto nível. Essa configuração não é apenas sobre redução de peso, mas sim sobre performance. Mesmo que a variante Fiorano pareça menos imprescindível, ela continua intrigante e proporciona uma experiência de condução única.

O que todos querem saber agora é quando poderão ver esse monstro nas ruas. Já está disponível para encomenda, e as primeiras entregas começam em 2026. A expectativa é grande!