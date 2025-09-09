Triumph apresenta promoções para modelos 400, Daytona e Tiger

A Triumph Motorcycles Brasil está com uma campanha de vendas bem interessante neste mês de setembro, e vale a pena conferir! A marca inglesa, famosa por suas motocicletas charmosas e potentes, está oferecendo condições especiais para novos clientes e também para os apaixonados que já são fãs da marca. Os descontos, parcelamentos facilitados e benefícios como IPVA 2025 e documentação gratuita estão dando aquele empurrãozinho para quem está pensando em pegar a estrada.

Nesta ação, a grande estrela é a Speed 400, junto com a Scrambler 400 X. Para quem quer entrar no mundo das motos com um pé direito, essas belezuras podem ser adquiridas com entrada a partir de R$ 9.657 e saldo em até 48 meses. Além disso, as duas primeiras revisões custam apenas R$ 100 cada. É uma oportunidade e tanto para quem sonha em pilotar uma Triumph!

Entre as motos de maior cilindrada, a Tiger 1200 Black Edition se destaca, com um preço de R$ 94.190. A entrada pode ser de 40%, e as condições são bastante atrativas. A Tiger 900 Rally Pro também está na campanha, com taxas de financiamento mais baixas e a promessa de supervalorização na troca de seminovos. Quem já enfrentou trilhas ou apenas adora o asfalto vai entender o porquê essa moto é tão cobiçada.

A Daytona 660 também merece atenção, especialmente pela sua conexão com a corrida na Daytona 660 Cup. Ela pode ser adquirida com entrada de R$ 27.990, além de 35 parcelas de R$ 729 e uma quantidade generosa de bônus na troca de seminovos. Já a Street Triple 765 RS, uma verdadeira máquina com 130 cv e tecnologia inspirada nas corridas da Moto2, têm planos semelhantes: entrada de R$ 34.990 e parcelas de R$ 919. Para quem sente o gosto da adrenalina, essas são opções imperdíveis!

E não podemos esquecer das clássicas Speed Twin 900 e 1200. Se você é do time que busca um estilo mais retrô, mas sem abrir mão da performance, essas motos estão incríveis com entrada a partir de 40% e taxas diferenciadas. É o equilíbrio perfeito entre estilo e potência.

A Triumph também se preocupa com o financiamento e, por isso, oferece o programa Triumph Smart. Com ele, você pode optar por entradas variáveis, juros reduzidos e até 23 parcelas mensais. Ao final, você ainda pode quitar o saldo devedor, refinanciar ou trocar a moto por um modelo novo. E, claro, roupas e acessórios podem ser incluídos no pacote, trazendo ainda mais vantagens para quem quer estar bem equipado.

Por último, mas não menos importante, a Triumph apresenta o Total Care, que garante o cuidado com a sua moto, oferecendo peças originais, check-ups regulares, manutenções preventivas e garantia estendida. Fique ligado, porque essas condições promocionais são válidas apenas até o fim de setembro nas concessionárias Triumph do Brasil. Então, se você está pensando em realizar o sonho de ter uma moto Triumph, é hora de colocar o pé na estrada!