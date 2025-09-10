Volkswagen do Brasil aumenta exportações e cresce 50% em 2025

A Volkswagen do Brasil está vivendo um momento incrível nas exportações em 2025. Com um crescimento que impressiona, a marca já enviou 83,7 mil veículos de janeiro até agosto, o que representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse mês de agosto, em particular, foi especial, com quase 16 mil carros embarcados, o maior registro mensal desde 2018. Isso mostra que a montadora está com tudo e, claro, se destacando como a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, totalizando mais de 4,3 milhões de veículos enviados para fora.

Se a gente olhar mais a fundo, dá para notar que os nossos hermanos da Argentina foram os que mais ajudaram nesse crescimento. Eles compraram 41,3 mil unidades, quase o dobro do que em 2024. Isso mostra como a Volkswagen está ganhando força na América do Sul.

Modelos que Estão Bombando

Dentre os modelos, o Volkswagen Polo se destaca como campeão de exportação, com 27,4 mil unidades enviadas. Ele também é o carro mais vendido aqui no Brasil, então não é surpresa que ele esteja dando um show por aí. Não podemos esquecer da picape Saveiro, que ficou em segundo lugar, com 15,7 mil embarques. O Novo T-Cross também está fazendo bonito, com 13,9 mil unidades. E vamos falar do recém-lançado Tera, que já está emalta, com 11,1 mil unidades exportadas!

O Novo T-Cross possui um crescimento impressionante de 80% nas exportações e confirma sua liderança entre os SUVs produzidos no Brasil. O Nivus também está mandando bem, com um aumento de 26% nas vendas internacionais. E o Tera, desenvolvido aqui mesmo, já está conquiste aquilo que quisermos, com exportações para a América Latina e Caribe, além de ter recebido cinco estrelas no Latin NCAP. Muito legal, não é mesmo?

Pela Estrada e Além

Uma das coisas que a Volkswagen destaca é que esse sucesso nas exportações não é por acaso. Tem muito trabalho de bastidor envolvendo logística, produção e vendas. Eles estão utilizando os portos de Santos e Paranaguá para exportar, enquanto Suape e Vitória cuidam da parte de importação. A montadora está investindo pesado para tornar essa cadeia ainda mais eficiente, o que é essencial para atender os clientes ao redor do mundo.

A qualidade dos carros produzidos no Brasil também é um fator crucial. A Volkswagen conquistou a confiança dos mercados internacionais, e sua estratégia bem definida ajuda a expandir a presença da marca em várias regiões. Isso é um baita resultado para nós, amantes de carros, que sabemos que uma marca forte ajuda a aumentar o prestígio do mercado automotivo aqui no Brasil.