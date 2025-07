Euro NCAP avalia Chery Tiggo 7 e 8 e SUVs ficam abaixo de 5 estrelas

Que os chineses estão dando um show na evolução dos seus produtos nos últimos anos, não dá para negar. Mas, quando se fala em segurança, ainda rola uma certa desconfiança com muitos modelos, principalmente por falta de testes independentes que mostrem como esses carros se comportam fora de casa. Recentemente, o Euro NCAP avaliou os SUVs Chery Tiggo 7 e Tiggo 8, que a gente encontra por aqui, através da parceria CAOA Chery.

Os resultados não foram surpreendentes. Durante os testes, rolou uma falha no acionamento do airbag de cortina lateral, que é crucial para proteger a cabeça e o tronco dos ocupantes em colisões laterais. E adivinha? O airbag simplesmente não funcionou direitinho em dois testes consecutivos. Pensa só na frustração de quem estava esperando um carro que protegesse a família.

No primeiro teste, o airbag não inflou como deveria para proteger a cabeça de uma criança no banco de trás. Após algumas tentativas e ajustes, o problema se repetiu, e o airbag acabou se soltando do trilho de fixação. O Euro NCAP não deixou passar isso e pediu uma reavaliação completa do sistema. A nota de proteção lateral caiu de “boa” para “adequada”, o que complicou a vida dos SUVs na corrida pelo conceito máximo de cinco estrelas.

### Tiggo 7: Desempenho Misto

Falando especificamente do Tiggo 7, o modelo conseguiu um desempenho de 77% na proteção de ocupantes adultos e 80% para crianças. Isso mostra que, apesar das falhas, o carro também apresenta pontos positivos. Para pedestres e ciclistas, o resultado foi de 78%, e 75% na eficiência dos sistemas de assistência à condução (ADAS).

O compartimento dos passageiros se manteve estável em impacto frontal, mas o airbag de joelho do motorista decepcionou e não fez a proteção que deveria, especialmente para a perna direita. No impacto lateral, o airbag de cortina se soltou na parte de trás, comprometendo a segurança da boneca simulando uma criança, resultando em perda de pontos nessa parte.

Por outro lado, o SUV conseguiu mostrar uma boa estrutura de absorção de impacto e apresentou alguns recursos bem legais, como o airbag frontal desativável do lado do passageiro e um sistema de frenagem autônoma que se saiu bem com ciclistas e pedestres.

### Tiggo 8: Repetindo o Erro

E o Tiggo 8, que é o irmão maior do Tiggo 7, não ficou atrás em termos de falhas. Com uma nota também de 77% na proteção de adultos, 80% para crianças e desempenho semelhante para usuários vulneráveis, as críticas também foram diretas. O compartimento se manteve estável no impacto frontal, mas, adivinha? O airbag de joelho novamente falhou em cobrir tudo, prejudicando a proteção para a perna direita. Além disso, o airbag de cortina se soltou no impacto lateral, afetando a cabeça da boneca da criança, que perdeu completamente os pontos nessa medição.

Os testes de impacto contra poste mostraram que a proteção da cabeça e do tórax foi apenas marginal, devido à compressão das costelas. Mas, ao menos, o Tiggo 8 apresentou um desempenho geral bom em outros aspectos, como controle em impactos de barreira.

### Considerações Finais nos Testes de Segurança

No final das contas, tanto o Tiggo 7 quanto o Tiggo 8 acabaram com quatro estrelas na avaliação do Euro NCAP. Um resultado razoável, mas que deixa um pouco a desejar quando se trata de segurança, especialmente considerando que ambos bateram na trave para atingir a classificação máxima.

O sistema de frenagem autônoma funcionou bem na maioria das situações, garantindo boa atuação para pedestres e ciclistas, inclusive evitando “dooring”, aquele acidente comum nas cidades. Ambos os modelos possuem alertas de cinto de segurança para todos os ocupantes e recursos como assistente de manutenção de faixa e monitoramento de fadiga. É, ao menos, um começo, embora a gente continue torcendo por melhorias.