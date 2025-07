Onix apresenta novo visual que deve atrair olhares nas ruas

O Chevrolet Onix 2026 chegou com tudo nas concessionárias brasileiras, trazendo um visual novo e preços que chamam atenção. A General Motors revelou o modelo na última terça-feira, em São Paulo, com o objetivo de retornar ao topo das vendas, após um período difícil nos últimos anos. Com várias atualizações, o Onix promete ser ainda mais atraente para os motoristas.

Entre as novidades, o Onix 2026 traz um design repaginado. Os novos faróis de LED dão um toque moderno ao visual e, para quem gosta de tecnologia, o painel analógico foi substituído por um painel digital bem contemporâneo. Todas as versões também vêm com chave presencial e conexão Wi-Fi integrada, tornando o carro mais conectado e interativo.

### Detalhes das mudanças e inovações

O destaque do Onix 2026 não fica apenas na estética. Além do novo design, as inovações tecnológicas buscam fortalecer ainda mais o apelo do carro no mercado. As mudanças feitas visam atrair tanto novos motoristas quanto os que já conhecem a marca, oferecendo um carro que une estilo e modernidade.

### Desempenho e eficiência

Quando falamos de desempenho, o Onix 2026 mantém motores aspirados e turbo, que foram ajustados para atender as novas normas de emissões do Proconve L8. Isso significa que, além de entregar eficiência no consumo, o modelo é amigo do meio ambiente. E falando em consumo, você pode esperar médias de até 17,7 km/l em estrada com gasolina. Mesmo com essa eficiência, a potência do motor turbo é um pouco inferior à de alguns concorrentes, mas ainda assim é um ótimo carro para quem busca economia.

### Variedade de modelos e preços

A linha Onix 2026 oferece diferentes versões para atender aos mais variados perfis de consumidores. Confira os preços:

– Onix 1.0 MT: R$ 102.990

– Onix Turbo MT: R$ 107.290

– Onix Turbo AT: R$ 112.290

– Onix LT Turbo AT: R$ 118.290

– Onix LTZ Turbo AT: R$ 123.490

– Onix Premier Turbo AT: R$ 129.190

– Onix RS Turbo AT: R$ 130.190

Essas opções vão do básico ao mais sofisticado, garantindo que há um Onix para cada estilo de motorista.

### Expectativas

Com todas essas novidades, a General Motors espera reposicionar o Onix no cenário automobilístico, almejando voltar a liderar as vendas entre os carros mais procurados no Brasil. A combinação de design atraente, tecnologias modernas e eficiência pode ser a receita ideal para conquistar o público novamente. Agora, resta saber como os consumidores irão reagir a essas mudanças e se o Onix vai reconquistar seu lugar de destaque.