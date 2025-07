Bitcoin atinge US$ 120 mil pela primeira vez; veja o que aconteceu

O Bitcoin (BTC) alcançou a marca de US$ 120.000 pela primeira vez, despertando grande entusiasmo entre os investidores. Isso ocorreu em um momento em que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos se prepara para discutir importantes projetos de regulamentação do setor, durante a chamada “Semana Cripto”, que começa nesta segunda-feira (14).

Na madrugada, o preço do Bitcoin subiu até 3,4%, atingindo US$ 123.205, conforme os dados foram apurados às 5h10 no horário de Brasília. A valorização da criptomoeda puxou também o preço do Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda, além de beneficiar outras moedas digitais. Em contraste, as bolsas de valores na Europa enfrentaram quedas.

Após um crescimento significativo com a reeleição de Donald Trump, o Bitcoin estabilizou-se em torno dos US$ 100.000, quando o otimismo sobre suas políticas começou a diminuir. Agora, com o aumento nas cotações de ações nos EUA, a criptomoeda voltou a apresentar uma trajetória de alta.

A expectativa em torno da aprovação de leis que regulamentam o setor de criptomoedas está contribuindo para esse crescimento. Nos próximos dias, a Câmara tentará debater e votar propostas como a Lei CLARITY, a Lei Anti-vigilância de CBDC e o pacote GENIUS, que trata das stablecoins. Todas essas iniciativas fazem parte da estratégia de Trump em favor das criptomoedas.

A possibilidade de um marco regulatório nos Estados Unidos, aliada à resistência do Bitcoin frente a medidas comerciais de Trump, está reforçando a confiança dos investidores institucionais. Especialistas, como George Mandres, trader sênior da XBTO Trading, afirmam que esse momento indica que o Bitcoin está sendo considerado não apenas um ativo especulativo, mas também uma proteção contra a inflação e um ativo de valor duradouro.

Recentemente, os ETFs de Bitcoin nos EUA registraram entradas líquidas superiores a US$ 2,7 bilhões, marcando a quinta maior captação semanal desde seu lançamento no início do ano passado. Agora, os 12 ETFs disponíveis no mercado administram cerca de US$ 151 bilhões. Além disso, o volume de contratos futuros de Bitcoin atingiu um recorde de US$ 86,3 bilhões nesta segunda-feira.

Desde o início do ano, o Bitcoin já acumulou uma valorização de aproximadamente 31%, tendo mais que dobrado em valor até 2024. Essa alta também beneficiou outras criptomoedas: o Ether subiu 2,4%, enquanto moedas como XRP e Solana (SOL) tiveram crescimentos positivos nesta segunda-feira.

Por outro lado, alguns analistas alertam sobre os desafios futuros. Rachael Lucas, analista de criptomoedas da BTC Markets, destaca que o principal teste para o Bitcoin será alcançar os US$ 125.000. Embora a realização de lucros seja esperada, a demanda dos ETFs continua a sustentar a tendência de alta. Ela sugere que, se o Bitcoin cair para US$ 112.000, isso pode ser visto como uma oportunidade de compra, em vez de um sinal de reversão.

O recente rali também foi alimentado pela liquidação de “shorts”, posicões apostando na queda do Bitcoin, que resultou em perdas significativas para esses traders, totalizando mais de US$ 1 bilhão.

Entretanto, alguns analistas mantêm uma visão mais cautelosa. Nicolai Sondergaard, analista de pesquisa da Nansen, considera que as recentes valorizações não estão necessariamente ligadas a fatores econômicos estruturais, mas sim são eventos isolados. Ele observa que, mesmo assim, mudanças na política econômica dos EUA, como o aumento de gastos públicos e expectativas de uma política monetária mais flexível, criam um ambiente propício para a valorização do Bitcoin.