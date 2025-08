EUA e Japão firmam acordo para exportação da Ford F-150

O presidente Donald Trump confirmou que o Japão vai começar a importar as icônicas caminhonetes Ford F-150, em uma tentativa de fortalecer os laços comerciais entre os dois países. O que pode ser mais interessante para nós, amantes da velocidade e das picapes, é que esse movimento vem acompanhado de um investimento de US$ 550 bilhões na economia americana, mas vale lembrar que grande parte desse montante se refere a empréstimos e garantias, e não a investimentos diretos.

Agora, a verdade é que muitos detalhes desse acordo ainda estão nebulosos. Um dos maiores pontos de atenção é a redução das tarifas que os Estados Unidos impõem aos veículos japoneses, que atualmente somam 27,5% — nada menos que 2,5% de impostos antigos e mais 25% que foram adicionados durante o governo Trump. Há uma expectativa de cair para 15%, mas sem um cronograma claro, a antecipação é grande.

Recentemente, o negociador japonês Ryosei Akazawa desembarcou em Washington, sua nona missão nesse sentido! O motivo? Precisar convencer o governo norte-americano a formalizar a redução das tarifas antes da próxima quinta-feira, quando novas taxas podem ser implementadas.

Por outro lado, a F-150 pode enfrentar desafios práticos para ser bem-sucedida no Japão. Para quem já dirigiu por lá, sabe que as ruas muitas vezes são estreitas e a picape, com 2,4 metros de largura (incluindo os espelhos), pode ser um verdadeiro gigantesco em meio a tantas calçadas apertadas! Além disso, o volante do modelo fica do lado esquerdo, bem diferente do padrão japonês.

Essa dinâmica envolve não só a paixão por um modelo clássico da Ford, mas também as questões administrativas que facilitam ou atrapalham a vinda dela para as ruas japonesas. E, é claro, não podemos esquecer que esse acordo pode ter um impacto incrível na indústria automobilística como um todo e na relação comercial entre os dois países.

Ainda paira uma pergunta importante: será que esse limite de 15% de tarifas também será aplicado ao Japão, ou vai ficar só na União Europeia? As conversas estão em andamento e todos esperam que algo se resolva em breve.

Aliás, vale destacar que, enquanto isso tudo acontece, a Nissan deu uma notícia pesada ao anunciar o fechamento de uma fábrica histórica no Japão. Isso mostra que o setor automotivo enfrenta desafios gigantescos e que o cenário ainda é incerto. E quem diria que o Volkswagen também sofreu, amargando um prejuízo de US$ 1,5 bilhão devido às tarifas de Trump?

Sem dúvida, esses movimentos no mercado estão dando muito o que falar, e, para nós, apaixonados por carros, fica a espera do que mais vem por aí.