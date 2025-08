Gabriela Spanic analisa convite para A Fazenda 17

Gabriela Spanic, atriz famosa por seu papel como Paola Bracho na novela “A Usurpadora”, pode entrar para o elenco da 17ª temporada do reality show “A Fazenda”. A nova edição do programa, que será apresentada por Adriane Galisteu, começa no dia 16 de setembro e promete agitar as tardes de domingo da Record, com exibições às 16h.

Recentemente, Gabriela está no Brasil para compromissos profissionais e tem feito várias aparições na televisão. Na última terça-feira, ela gravou participações em programas como “The Noite com Danilo Gentili” e “Programa do Ratinho”. Durante essas gravações, a atriz confirmou que conversou com a produção de “A Fazenda” sobre um convite para participar do programa, mas ainda não assinou contrato. Ela ressaltou que está avaliando com cuidado os possíveis impactos dessa decisão em sua carreira. Aos 51 anos, essa é a maior permanência da atriz no Brasil.

A possibilidade da participação de Spanic está gerando expectativa entre os fãs do reality, pois ela é conhecida por seu carisma e polêmicas, características que podem atrair uma audiência maior para o programa. A atriz já tem experiência em realities, tendo participado de “La Casa de los Famosos”, no México, e da versão americana de “Dança dos Famosos”, chamada “Dancing with the Stars”.

A Record, por sua vez, não confirma oficialmente os participantes de “A Fazenda” antes da estreia. A emissora mantém o mistério sobre o elenco. Esta nova edição terá 95 episódios, com previsão de término em dezembro. O prêmio para o vencedor será de R$ 2 milhões.

Além disso, “A Fazenda 17” trará novidades na grade de programação da Record. O programa terá uma edição aos domingos, às 16h, substituindo o game show “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante. Essa mudança foi feita em decorrência da transmissão do Campeonato Brasileiro. De segunda a sábado, a atração continuará sendo exibida no horário tradicional, às 22h30.

Embora ainda não tenha sido divulgada a lista oficial de participantes, vários nomes estão sendo especulados. Entre eles estão Arthur Urach, Marcella Rica, Rafael Cardoso, MC Melody, Pepita, Angélica Ramos, Camilla Loures, Leidy Elin, Grazy Dolls, Júlia Gomes, Metturo e Fefito. A expectativa é que a confirmação dos participantes ocorra na semana da estreia, aumentando a curiosidade em torno do novo elenco.