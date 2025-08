Brasil atinge recorde de 500 mil veículos eletrificados

As vendas de veículos 100% elétricos comemoraram um marco significativo no Brasil em julho de 2025, colocando 7.010 novos emplacamentos nas ruas. Isso não só superou o recorde anterior registrado em maio, mas também representa um impressionante crescimento de 18,6% em comparação com junho. Se você é apaixonado por carros, sabe que esse aumento empolga bastante e mostra que a eletrificação está ganhando cada vez mais espaço no nosso mercado.

No total, em julho, foram emplacados 19.016 veículos eletrificados leves. Este número inclui modelos BEV (elétricos a bateria), PHEV (híbridos plug-in), HEV (híbridos convencionais) e HEV Flex (híbridos flex). Juntos, esses carros representam 8,27% do mercado total de leves, que contabilizou 229.948 unidades emplacadas durante o mês, segundo a Fenabrave. Se você já ficou preso no trânsito e sonha com um veículo que ajuda a reduzir a poluição, essa é uma ótima notícia!

### PHEVs em Alta

Os híbridos plug-in (PHEV) se destacaram no mês, contabilizando 8.644 unidades vendidas, o que representa 45,5% do total de eletrificados. Os elétricos a bateria (BEV) ficam em segundo lugar, com 7.010 unidades, e os híbridos convencionais (HEV) seguem com 2.336 unidades vendidas. É legal ver como esses modelos estão se tornando preferidos do público, especialmente quando pensamos no conforto e na praticidade que oferecem!

### Crescimento das Vendas

O desempenho nas vendas foi positivo em todas as categorias com tração elétrica. Os híbridos convencionais tiveram um crescimento robusto de quase 70% em relação a junho. Ao compararmos com julho de 2024, percebemos que a maioria das categorias avançou bastante, exceto os híbridos flex, que observaram uma queda. É como se a tecnologia estivesse se aprimorando e os consumidores estivessem cada vez mais atentos às inovações.

### Marco dos 500 Mil

Neste mês, o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 500 mil veículos eletrificados leves em circulação, totalizando 503.654 unidades desde o início da série histórica da ABVE em 2012. Lembra-se de quando nem um carro elétrico era vendido? Agora, está claro que estamos entrando em uma nova era!

### Onde Estão os Eletrificados?

As vendas continuam concentradas nas regiões Sudeste e Sul, com São Paulo liderando com 2.456 unidades em julho. Brasília vem em seguida com 1.573, e outros centros como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba também mostraram bons números. Essa distribuição reflete a percepção crescente dos consumidores sobre os benefícios dos veículos elétricos e híbridos.

### Ônibus e Transporte Coletivo

Neste mês, o segmento de transporte coletivo também deu um salto considerável, com a venda de 160 ônibus elétricos. Isso representa um crescimento impressionante de 370,6% em relação ao mês anterior. São Paulo, com suas políticas de incentivos, lidera a corrida na electrificação da frota urbana, e quem já pegou um ônibus elétrico pode confirmar como a experiência é diferente.

### Micro-híbridos à Parte

Um detalhe que muita gente talvez não saiba é que, desde fevereiro de 2025, os veículos micro-híbridos (MHEV) foram destacados em uma nova contagem. Esses carros usam sistemas elétricos para ajudar o motor, mas não conseguem tracionar apenas com eletricidade. Apesar de ainda serem importantes para a redução de emissões e consumo, eles não entram na nova contagem de eletrificados.

Então, se você tem um carro como o Fiat Pulse ou Kia Stonic, saiba que eles estão ajudando a mudar o jogo, mesmo sem entrarem na contagem oficial!

Os números são animadores e mostram que o futuro dos carros elétricos e híbridos está cada vez mais presente em nossas vidas e no nosso dia a dia. Cada vez mais, estamos contribuindo para um mundo mais sustentável e, ao mesmo tempo, desfrutando de uma experiência de condução moderna e empolgante!