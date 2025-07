Estação de troca de baterias para táxis é lançada pela Fipe

A Tailândia, sempre cheia de surpresas, deu um grande passo em direção ao futuro da mobilidade. No dia 21 de julho de 2025, Phuket inaugurou a sua primeira estação inteligente de troca de baterias. Essa novidade é a primeira do tipo no Sudeste Asiático e marca um momento importante para quem acredita na eletrificação dos transportes na região, principalmente para táxis e motoristas de aplicativo. Afinal, quem não gostaria de trocar uma bateria em poucos minutos e voltar logo para a estrada?

A estação, desenvolvida pela UCAR, utiliza a tecnologia UOTTA™, que encanta com sua inteligência artificial. Ela é compatível com diversos modelos de veículos e ainda se integra a carros autônomos. Imagine poder trocar a bateria sem precisar sair do carro, tudo automático! Esse sistema promete aumentar a eficiência e diminuir o tempo que os veículos ficam parados. E convenhamos, quem já ficou esperando uma carga de bateria sabe como isso pode ser frustrante.

Durante a inauguração, Pitak Pruittisarikorn, CEO da UNEX EV, destacou que essa inovação abre caminho para uma mobilidade não apenas mais rápida, mas também automatizada. Vários representantes do setor também estiveram presentes, mostrando o quanto essa mudança é esperada por quem vive e dirige na região.

O chefe do distrito, Pairoj Srilamul, fez questão de lembrar que Phuket recebe milhões de turistas todos os anos. E é aí que a sustentabilidade entra em cena. Ele acredita que esse modelo de estações de troca de baterias é rápido e conveniente — uma solução perfeita para quem precisa se locomover em tempos de demanda intensa.

Outro ponto interessante é que a AUTO DRIVE, uma das maiores operadoras de táxi do país, já colocou em circulação uma frota de veículos UNEX EV em Phuket. O CEO da operadora, Akaranan Ariyasripong, comentou que o sistema não só reduz custos, mas também melhora a confiabilidade dos táxis, permitindo que os motoristas passe mais tempo nas ruas e menos preocupados com a carga da bateria.

O presidente da Associação de Táxis da Tailândia, Vorapong, testou de perto essa nova tecnologia e parece ter gostado do que viu. Ele elogiou o conforto e o espaço interno dos veículos, além de ressaltar como esse modelo pode ser um substituto viável para a frota atual de mais de 60 mil táxis.

Mas não pense que a UCAR vai parar por aí. A empresa já planeja expandir para outros mercados, como Singapura, onde pretende instalar 50 estações de troca e colocar 5 mil veículos nas ruas até 2028. Eles também estão investindo em uma parceria em Portugal e pensando em entrar na América do Sul, com a primeira estação no Peru. Esse tipo de movimento mostra que a mobilidade elétrica está em alta e que as novidades estão cada vez mais próximas.

Zhan Xie, co-presidente da UCAR, frisou que o futuro da mobilidade elétrica depende da criação de uma infraestrutura inteligente. E trocar baterias de forma segura e rápida é parte essencial desse plano. Ele acredita que o maior desafio já não é o avanço da direção autônoma, mas como garantir uma reposição de energia eficaz.

Com a iniciativa “Veículo–Estação–Nuvem–Token”, a UCAR sonha em construir um ecossistema global para uma mobilidade limpa. A meta? Criar um transporte neutro em carbono que seja acessível e eficiente em todo o mundo. E quem sabe em breve já teremos por aqui essa facilidade de troca de baterias, não é mesmo?