Carros mais vendidos até 21 de julho de 2025 segundo a Fipe

Até 21 de julho, a Fiat Strada continua sendo a queridinha dos brasileiros, liderando o ranking de vendas com impressionantes 8.010 unidades emplacadas só neste mês. Um crescimento de 5% em relação a junho. No total de 2025, já são 70.707 Stradas circulando pelas nossas estradas. Não é à toa que essa picape conquistou o coração do povo!

Logo atrás, o Volkswagen Polo surpreendeu a todos ao garantir o segundo lugar com 7.240 unidades vendidas. O Polo mostra que veio para brigar de igual para igual no mercado, não acha?

Nos SUVs, o Volkswagen T-Cross se destacou e assumiu a dianteira do segmento, vendendo 5.779 unidades. Muita gente que pega a estrada sabe como a praticidade e o conforto desse modelo fazem a diferença em viagens. O Hyundai Creta, mesmo caindo um pouco para a quarta posição, ainda teve um bom desempenho, com 5.068 unidades emplacadas e uma alta de 22% nas vendas em relação ao mês anterior.

No ranking, temos também o Fiat Argo na quarta posição, com 5.071 unidades vendidas. O Chevrolet Onix não ficou de fora e ocupou a sexta posição com 4.507 unidades. Um modelo que sempre você vê rodando pela cidade, né? Surpreendente mesmo foi o Fiat Mobi, que saltou da 19ª para a sétima colocação, somando 4.358 vendas.

A Toyota não ficou atrás, e seu Corolla Cross emplacou 3.977 unidades, dando um passo certo com uma nova versão voltada para o público PcD. E o que falar da Volkswagen Saveiro? Com 3.908 unidades vendidas, ela continua firme na preferência dos motoristas.

No segmento de picapes médias, a Toyota Hilux mantém a liderança, com 3.533 unidades. Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus está na frente, com 2.412 unidades emplacadas, já deixando o Toyota Corolla para trás, que fechou o mês com 2.034 vendas. E para quem acompanha as novidades, o recém-lançado Volkswagen Tera já registrou 1.795 unidades.

Vamos dar uma olhada no ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025? Aqui vai:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 8.010 2 Volkswagen Polo 7.240 3 Volkswagen T-Cross 5.779 4 Fiat Argo 5.071 5 Hyundai Creta 5.068 6 Chevrolet Onix 4.507 7 Fiat Mobi 4.358 8 Toyota Corolla Cross 3.977 9 Volkswagen Saveiro 3.908 10 Toyota Hilux 3.533 11 Nissan Kicks 3.503 12 Fiat Fastback 3.441 13 Volkswagen Nivus 3.397 14 Chevrolet Tracker 3.133 15 Hyundai HB20 3.020 16 Fiat Pulse 2.914 17 Jeep Compass 2.777 18 Fiat Toro 2.628 19 Honda HR-V 2.454 20 Volkswagen Virtus 2.412 21 Caoa Chery Tiggo 7 2.224 22 Jeep Renegade 2.107 23 Ford Ranger 2.057 24 Toyota Corolla 2.034 25 Volkswagen Tera 1.795 26 Chevrolet S10 1.579

Esses números são um reflexo do que os motoristas realmente querem. E cada marca está fazendo o seu papel para conquistar esse espaço no nosso coração. O que vem por aí promete ser ainda mais empolgante!