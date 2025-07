Bentley testa seu primeiro SUV elétrico na Alemanha

A Bentley está se preparando para dar um passo importante com seu primeiro SUV totalmente elétrico, que está passando por testes em locais incríveis, como o famoso Nürburgring, na Alemanha. Apesar de estar camuflado, ele já promete muito, incorporando a mesma plataforma que será usada no futuro Porsche Cayenne Elétrico, mas com aquele jeitinho único que a Bentley sempre apresenta.

Surpreendentemente, a marca optou por um SUV para estrear sua linha elétrica, deixando de lado a ideia de um sedã superluxuoso. Isso demonstra uma tendência crescente em que os utilitários esportivos estão ganhando destaque, especialmente entre as marcas de prestígio. Modelos já disponíveis, como o Novo Xpeng P7, mostram que os elétricos também podem ter design esportivo e atraente.

A Estratégia Beyond100+

Esse novo SUV faz parte do plano da Bentley, chamado Beyond100+, que busca eletrificar toda a sua linha até 2035. Esse é um movimento que visa não só atender à demanda por carros mais sustentáveis, mas também inovar com motores mais limpos e modernos. Outras marcas, como a Li Auto com seu modelo i8, já estão apresentando veículos com altas autonomias.

Embora compartilhe a plataforma PPE com o Cayenne Elétrico, a Bentley promete que seu SUV terá uma identidade própria. A Porsche, ao falar sobre essa base, destaca o conforto em viagens longas, um bom desempenho e até a capacidade de encarar algumas trilhas. O sistema Active Ride é um exemplo interessante, pois mantém o carro nivelado, mesmo em curvas ou terrenos irregulares. Já pensou como isso deve ajudar em uma viagem cheia de curvas nas serras?

Potência e Capacidade

Apesar de ainda não termos muitos detalhes técnicos sobre o Bentley, espera-se que ele tenha características impressionantes. O Cayenne Elétrico, por exemplo, consegue rebocar até 3.500 kg! Com isso, dá para imaginar o que o SUV da Bentley pode fazer. E quem não fica animado ao pensar em um carro carregado de tecnologia e desempenho?

Falando em desempenho, o Porsche Macan Elétrico, que usa a mesma plataforma, entrega de 355 a 630 cv e uma bateria de 100 kWh, com autonomia entre 463 km e 507 km. É bem provável que o Bentley acompanhe ou até supere esses números, não é mesmo? Para quem já passou por algum desafio na estrada, sabe como uma boa autonomia faz a diferença em longas viagens.

Expectativas para 2026

A revelação desse SUV elétrico está prevista para acontecer em 2026, com a produção iniciando no ano seguinte. A marca já registrou os nomes Barnato e Mayon, que podem dar vida a esse novo modelo. A autonomia será uma característica fundamental, considerando até o impressionante Huawei Stelato S9T, que promete até 801 km na China.

Com essa nova proposta, a Bentley mostra que está disposta a unir luxo e eletrificação, tentando manter sua essência enquanto avança para um futuro mais sustentável. E, por falar em inovação, marcas como a Land Rover também estão realizando testes rigorosos no Velar elétrico no circuito de Nürburgring, mostrando que o cenário dos SUVs está em plena transformação.

É fascinante pensar em como a indústria automotiva está evoluindo, não é? Cada vez mais, teremos opções que combinam potência, estilo e responsabilidade ambiental nas nossas aventuras ao volante.