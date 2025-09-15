Mundo Automotivo

Elon Musk investe US$ 1 bilhão em ações da Tesla na bolsa

Diego Marques
Elon Musk investe US$ 1 bilhão em ações e impulsiona Tesla na bolsa
Tesla

O mercado financeiro está de olho em Elon Musk, e a razão é bem interessante. O bilionário decidiu colocar uma grana preta na Tesla, comprando quase US$ 1 bilhão em ações. Essa jogada deixou os investidores animados e fez as ações da empresa subirem com força em Wall Street.

A compra rolou no dia 12 de setembro, quando Musk adquiriu 2,57 milhões de ações no mercado aberto, pagando entre US$ 372 e US$ 396 cada uma. A notícia foi como gasolina em fogo: as ações dispararam mais de 7% logo no pré-mercado e começaram a semana em alta. Quem não ama ver um carro acelerando, não é mesmo?

O clima positivo tem a ver com uma proposta de remuneração novinha em folha apresentada pela Tesla. No começo deste mês, o conselho fez um movimento ousado: um contrato que garante a permanência de Musk até 2035, ligado a metas de desempenho que podem multiplicar por oito o valor da empresa. Imagine só isso, a Tesla virando um verdadeiro gigante!

Se Musk conseguir atingir essas metas, ele pode colocar quase 424 milhões de ações no bolso, o que elevaria sua fortuna para mais de US$ 1,3 trilhão. Isso já é uma quantia que faria qualquer um dar uma volta de carro só para sentir o gosto do sucesso! A presidente do conselho, Robyn Denholm, defende que manter Musk à frente da Tesla é essencial para o futuro da montadora.

E as metas estabelecidas são de tirar o fôlego, como o avanço do serviço global de robotáxis e a produção em escala do robô humanoide Optimus. A expectativa é que esses mercados possam valer US$ 4,7 trilhões até 2050, indo além da realidade dos carros elétricos. Já pensou em como será dirigir ao lado de robôs no futuro?

Claro que, apesar de todo esse otimismo, a Tesla também enfrenta desafios. A demanda por veículos elétricos deu uma esfriada, e os novos modelos, como o Cybertruck, não estão atendendo às expectativas. Além disso, Musk se divide entre a Tesla, a SpaceX e sua nova startup de inteligência artificial, a xAI. É aquela rotina que deixa qualquer um exausto.

E não é só isso! O histórico de pacotes de ações milionários pesa na balança. Em 2018, houve um plano de US$ 50 bilhões que acabou sendo derrubado pela Justiça de Delaware por problemas de governança. O novo contrato busca estabilizar a situação e encerrar as disputas, algo que parece mais do que necessário.

Denholm reitera que é fundamental “reter e incentivar Elon” para transformar a Tesla na empresa mais valiosa do mundo. O futuro da montadora vai depender não só da visão arrojada de Musk, mas também da capacidade de colocar os planos em prática, especialmente com a concorrência só aumentando. Entre um caminho e outro, qualquer entusiasta de carros sabe: o que importa é como acelerar rumo ao futuro!

