Chevrolet oferece desconto de R$ 24.900 na Montana RS para CNPJ

A Chevrolet Montana RS está com condições bem especiais para empresas e produtores rurais em setembro. Para quem está na dúvida, vale lembrar que, apesar de alguns ajustes nos preços para o público geral, a economia para quem tem CNPJ continua tentadora. Preparados para as novidades?

Para quem não sabe, a versão RS 1.2 Turbo AT tem um preço sugerido de R$ 177.290,00. Mas a mágica acontece se você está no mundo dos pequenos negócios: o valor para CNPJ cai para R$ 152.390,00, um desconto de incríveis R$ 24.900,00! Então, se você está pensando em um carro para trabalho, esse é o momento perfeito para conferir.

Se você quiser saber exatamente como funciona esse esquema de vendas diretas, as concessionárias podem explicar tudo certinho. Eles estão prontos para ajudar com a documentação necessária, prazos e até opções de financiamento, tudo para facilitar a vida dos produtores e empresários que querem renovar a frota.

Entre janeiro e agosto de 2025, a Chevrolet já vendeu 13.443 unidades da Montana. Legal, né? Mas, se olharmos para as concorrentes, a Fiat Toro dominou com 30.501 emplacamentos, seguida pela Ram Rampage e a Renault Oroch.

Sob o capô, a Montana RS vem equipada com um motor 1.2 turbo flex, que ganhou algumas melhorias, como a injeção direta. O resultado é uma potência de 141 cv e um consumo que ficou até 4% mais econômico. Menos paradas no posto e mais movimento, certo?

Falando em consumo, o Tracker RS 2026, por outro lado, está um pouco mais gastador. Com etanol, estamos falando de 7,6 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada. Já com gasolina, a coisa melhora, chegando a 11 km/l na cidade e 13,7 km/l nas rodovias. Um carro que exige planejamento ao encher o tanque, especialmente se você anda bastante.

A Montana tem bom espaço para o dia a dia, com 4,72 metros de comprimento e uma caçamba que comporta até 874 litros. Para quem carrega carga, um verdadeiro achado. Ah, e se precisarem de mais utilidade, ela pode vir com suporte para bicicletas e um engate traseiro capaz de rebocar até 400 kg.

As mudanças na linha Montana RS não param por aí! As novas rodas nas versões Premier e RS, a cor Vermelho Scarlet e um cockpit virtual enriquecido com painel digital de 8 polegadas e central multimídia MyLink de 11” estão entre os destaques. E não podemos esquecer do sistema OnStar, que agora tem a função “Acompanhamento Seguro”. Isso significa que você pode ter um atendente acompanhando sua rota em tempo real caso precise de ajuda.

Essas funcionalidades fazem toda a diferença quando você está no volante, não é? Segurança e tecnologia dentro do carro são tudo!

Agora, se você quer manter os preços na ponta da língua, dá uma olhada nesta tabela das configurações da Montana RS:

| Configurações | Preços de tabela | Preços para CNPJ | Descontos |

|———————–|——————|——————-|—————|

| RS 1.2 Turbo AT | R$ 177.290,00 | R$ 152.390,00 | R$ 24.900,00 |

Um carro que une funcionalidade e economia — realmente vale a pena conhecer a Montana RS, especialmente se você busca algo mais para o seu negócio ou o dia a dia.