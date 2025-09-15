HBO Max divulga teaser de Ângela Diniz: assassinada e condenada

A HBO Max anunciou durante a 77ª edição do Emmy Awards o lançamento de sua nova série dramática, “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, que estreia em novembro. A produção, que conta com apenas seis episódios, explora a vida de Ângela Diniz, uma mulher que desafiou as normas sociais nos anos 1970 e teve sua história marcada por um assassinato que chocou o Brasil.

Ângela Diniz foi casada e, após se separar, teve um relacionamento conturbado com Doca Street, que terminou de forma trágica com seu assassinato a tiros. A série não apenas narra esses eventos, mas também destaca como Ângela foi injustamente julgada e culpabilizada, revelando o machismo estrutural presente no sistema judiciário e na sociedade da época.

A minissérie é inspirada no premiado podcast “Praia dos Ossos” e traz Marjorie Estiano no papel de Ângela e Emilio Dantas como Doca Street. O elenco inclui grandes nomes do teatro e da televisão brasileira, como Antônio Fagundes, que interpreta o advogado Evandro Lins Silva, e Thiago Lacerda, que assume o papel do colunista social Ibrahim Sued. Outros destaques são Camila Márdila, Yara de Novaes e uma equipe de apoio com personagens interpretados por Thelmo Fernandes, Renata Gaspar, Joaquim Lopes, Emílio de Mello e Stepan Nercessian.

A série é produzida pela Conspiração Filmes, com roteiro de Elena Soárez, conhecida por outros trabalhos relevantes como “O Mecanismo” e “Filhos do Carnaval”. A direção é de Andrucha Waddington, que já teve experiências em produções populares como “Sob Pressão”, enquanto Rebeca Diniz cuida da direção da segunda unidade.

A produção executiva vem de mãos de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda, representando a Warner Bros. Discovery, em colaboração com Waddington e Renata Brandão da Conspiração.

A história de Ângela Diniz, que ocorreu em 1976, é um marco na luta contra a violência de gênero no Brasil. Seu assassinato e o subsequente julgamento de Doca Street provocaram amplos debates sobre os direitos das mulheres e impulsionaram movimentos feministas em todo o país. Com essa série, a HBO Max continua sua estratégia de investir em narrativas nacionais que dialogam com questões sociais contemporâneas, ampliando o alcance de histórias que fazem parte da memória coletiva do Brasil.