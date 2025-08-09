Restaurante em São Paulo tem pratos por apenas R$49

No coração de São Paulo, há uma novidade que promete agradar quem ama a culinária francesa, mas não quer gastar uma fortuna. O Merenda da Cidade, localizado na Rua Epitácio Pessoa, 98, foi inaugurado em junho de 2023. Criado pelos talentosos chefs Janaína e Jefferson Rueda, esse bistrô mistura tradição e inovação em um ambiente super acolhedor.

Qualidade a preço justo

Um dos grandes destaques do Merenda da Cidade é o seu combo acessível por R$ 49. Nele, você encontra salada, prato principal, sobremesa e bebida. Essa proposta é parte de um projeto que Janaína desenvolveu em 2015, onde treinou mais de 2.000 merendeiras em São Paulo. O objetivo era elevar a qualidade das refeições servidas a preços populares.

Durante a semana, o cardápio oferece pratos diferentes, todos inspirados na culinária francesa, mas com aquele toque brasileiro que caracteriza a diversidade cultural da cidade. Tem para todos os gostos!

Ambiente histórico e acolhedor

Além da comida, o espaço do Merenda da Cidade é cheio de história. Com azulejos brancos e florais típicos dos anos 50, o lugar já foi o famoso restaurante Marcel. Agora, é perfeito para quem busca um almoço ou jantar descontraído, permitindo que os clientes desfrutem de uma refeição tranquila mesmo no agito do centro paulistano.

Raízes francesas

O Merenda da Cidade não é apenas uma opção em conta; o diferencial está no cuidado em reinterpretar pratos tradicionais. Um exemplo disso é o virado à paulista, que ganha um toque de bistrô francês, proporcionando uma experiência única que mistura sabores familiares com toques gourmet. Para quem busca algo vegano, há também opções como o “arroz da terra”, pensado para atender a um público que demanda refeições mais inclusivas.

Comparação com clássicos paulistanos

São Paulo é repleta de restaurantes franceses renomados, como o Bistrot de Paris e o Parigi, onde os menus degustação podem ultrapassar a marca de R$ 1.000. Nesse cenário, o Merenda da Cidade se destaca por seu conceito inovador e acessível, rapidamente se tornando um favorito entre os amantes da boa comida em São Paulo.

Com as portas abertas diariamente, o Merenda da Cidade é uma excelente oportunidade para explorar novos sabores franceses e internacionais no centro da cidade, sem pesar no bolso.