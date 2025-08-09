Ebaa 2025 espera meio milhão de visitantes e raridades em exibição

Considerado o maior encontro de veículos antigos da América Latina, o Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) chegou à sua 10ª edição entre 19 e 22 de junho em Águas de Lindóia, um destino famoso pelas suas águas termais. A entrada foi gratuita, e muitos apaixonados por carros aproveitaram os quatro dias para conferir de perto as belezas das máquinas antigas, além de movimentar o comércio local.

Na Praça Adhemar de Barros, o clima era de festa. O público pôde admirar diversos modelos que foram premiados desde a primeira edição do EBAA, em 2014. Havia também uma área especial para os clássicos de corrida, que certamente eliminaram a poeira do tempo. E não parou por aí: um leilão de veículos também rolava ao mesmo tempo, trazendo uma seleção incrível de relíquias para arremate — quem sabe algum sortudo não voltou pra casa com um tesouro na garagem.

Entre as preciosidades expostas, o Peugeot Lyon-VA de 1906 foi um verdadeiro destaque com seu motor monocilíndrico de 785 cm³, que alcança impressionantes 40 km/h. No lado utilitário, a picape nacional Joagar, produzida entre 1953 e 1960 em Jaboticabal, arrebatou corações. Com apenas nove unidades fabricadas, o exemplar de 1960 que estava presente é o único sobrevivente. O nome Joagar vem de Joaquim Garcia, seu criador. E quem não se encantou pelo esportivo Aurora 122-C, de 1988, com chassi tubular e motor turbo de Monza, que entrega 214 cv? Apenas cinco desses carros foram feitos!

O setor de comércio também estava animadíssimo, com lojas especializadas em veículos antigos e uma área para particulares. Ao redor da praça, mais de 450 estandes ofereceram de tudo: peças, rodas, acessórios, miniaturas e até itens antigos para dar aquele toque nostálgico na decoração de casa.

Falando em prêmios, alguns veículos se destacaram fortemente nesta edição. O Concorde de 1979, fabricado por João Storani, foi um dos grandes vencedores, considerando que só 20 unidades foram produzidas. O Packard Victoria Dietrich de 1935 levou o prêmio na categoria Pós-Guerra, enquanto o superesportivo Hofstetter de 1987, que conta com apenas 18 unidades, se consagrou como “Best in Show 2025” na categoria Nacional. E não podemos esquecer do Jaguar XJ 220 de 1993, que tem apenas duas unidades no Brasil.

Mais de 500 mil pessoas passaram pelo evento, que reuniu cerca de 1.500 veículos de todas as eras — carros, motocicletas e caminhões. Clubes, colecionadores e muitas famílias participaram da celebração dos 10 anos do EBAA. Anote aí: a 11ª edição já está marcada para os dias 4 a 7 de junho de 2026.