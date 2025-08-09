Vale tudo supera um lugar ao sol no ibope da globo

A novela “Vale Tudo”, que teve sua estreia em 31 de março, conseguiu uma grande recuperação nas últimas semanas de exibição, ganhando destaque no horário nobre da TV Globo. Escrita por Manuela Dias, a trama vinha apresentando um desempenho aquém do esperado, mas conseguiu se recuperar e conquistar melhores índices de audiência.

Segundo dados da Kantar Ibope, “Vale Tudo” acumula uma média de 22,2 pontos na Grande São Paulo, que é o principal mercado de televisão do Brasil. O maior salto na audiência aconteceu em julho, após o fim da novela turca “Força de Mulher”, exibida pela Record. Com essa concorrência fora do ar, a Globo viu sua audiência subir, chegando a registrar 23,6 pontos em julho, superando marcas de novelas mais recentes.

Esse resultado foi significativo o suficiente para que “Vale Tudo” ultrapassasse “Um Lugar ao Sol”, que havia terminado com uma média de 22,3 pontos, ocupando, assim, uma posição melhor no ranking de audiência das novelas exibidas no horário das 21h. A novela que detém a pior média é “Mania de Você”, com apenas 21,2 pontos.

Nos bastidores da Globo, a expectativa é de que a audiência continue crescendo até a reta final da novela. Um dos momentos mais aguardados é a morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. Essa cena, marcada como um clímax da trama, gerou um esforço especial na produção para evitar vazamentos. A emissora programou múltiplos finais para despistar tanto a imprensa quanto o público. O último episódio de “Vale Tudo” tem previsão de ir ao ar no dia 17 de outubro.

### Ranking das Piores Médias da Globo no Horário das 21h

| Novela | Média Final (pontos) |

|———————|———————–|

| Mania de Você | 21,2 |

| Vale Tudo* | 22,2 (até 07 de agosto) |

| Um Lugar ao Sol | 22,3 |

| Travessia | 24,2 |

| Babilônia | 25,4 |

Esses números representam um panorama da audiência das novelas exibidas pelo canal, destacando a recuperação de “Vale Tudo” e a expectativa crescente para seu desfecho.