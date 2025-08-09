Especialistas indicam temperatura ideal do ar-condicionado para saúde

Temperatura do ar-condicionado: Como ajustar e cuidar da sua saúde

Quando a gente fala em ajustar a temperatura do ar-condicionado, muitos pensam logo na economia de energia. Mas você sabia que essa simples ação vai muito além disso? Regular bem a temperatura do seu ar-condicionado pode ter um impacto significativo na sua saúde. É importante lembrar que esses aparelhos não foram feitos para funcionar apenas com temperaturas super baixas.

Pesquisas mostram que manter a temperatura entre 23°C e 26°C é ideal para o conforto da maioria das pessoas. Essa faixa, inclusive, é recomendada por órgãos como a Anvisa, que se preocupa com o bem-estar da população.

Um ar muito gelado pode trazer desconfortos, como arrepios, dores de cabeça e até dificuldade de concentração. Além disso, o ar frio pode ressecar as vias respiratórias, deixando nosso sistema imunológico mais vulnerável. Isso aumenta o risco de gripes, resfriados e, em casos mais sérios, pneumonia. Portanto, regular o ar-condicionado para temperaturas mais amenas não só melhora o conforto, mas também ajuda a cuidar da saúde.

Outros benefícios do uso consciente do ar-condicionado

Usar o ar-condicionado de forma adequada traz uma série de vantagens. Vamos dar uma olhada em alguns benefícios desse cuidado:

Conforto térmico: Manter a temperatura entre 23°C e 26°C torna o ambiente mais agradável sem causar desconforto.

Maior durabilidade do aparelho: Evitar temperaturas extremas reduz o desgaste do ar-condicionado. Com isso, ele não precisa ligar e desligar tantas vezes, o que ajuda a aumentar sua vida útil e diminui a necessidade de manutenções frequentes.

Melhoria na qualidade do ar: Temperaturas moderadas evitam o acúmulo de umidade excessiva. Isso previne o surgimento de mofo e microorganismos que podem prejudicar a saúde.

E mesmo quando a temperatura lá fora está muito alta, 23°C ainda é o mínimo recomendado para ar-condicionado. Nesses dias quentes, é legal também checar outros detalhes, como a vedação das janelas, para garantir que o ambiente se mantenha fresquinho.