Dodge Charger elétrico recebe primeira multa inédita

Ao adquirir um carro elétrico, muitos motoristas acreditam que estão deixando para trás tudo que é incômodo: o fim das visitas ao posto de gasolina, a manutenção complicada e, claro, o barulho dos escapamentos. Mas a realidade é mais complexa, especialmente com algumas montadoras criando sons artificiais para substituir os roncos dos motores tradicionais.

Um exemplo disso é o Dodge Charger Daytona EV, que vem com um sistema que simula o som de um motor V8. A proposta era manter a essência dos muscle cars, mas isso acabou gerando confusões inesperadas. O Charger foi até multado nos Estados Unidos por causa do seu “escapamento” falso.

A história aconteceu com um dono do Charger, Mike, que foi parado em Minnesota. Ele estava tranquilamente esperando no semáforo quando ouviu um carro acelerando bem alto à sua frente. Para sua surpresa, o policial, achando que o barulho vinha do seu veículo elétrico, decidiu autuá-lo por causa de um escapamento barulhento. Incrível, né? Um carro que não tem motor, sendo acusado de fazer barulho.

Mike tentou explicar ao policial que seu Charger era elétrico e, portanto, não tinha escapamento. Mas o policial não quis ouvir e disse que não discutiria. A situação ficou ainda mais estranha quando ele percebeu que, com o passar dos dias, a multa nunca apareceu no sistema.

O som do Charger vem de um sistema chamado Fratzonic Chambered Exhaust, que basicamente usa alto-falantes para reproduzir o som de um motor. Ou seja, tudo é uma simulação sonora, sem qualquer peça mecânica. No fim, Mike fez uma força danada tentando esclarecer a situação, ligando para as autoridades por semanas a fio, mas não encontrou registro algum da multa. Seria uma jogada inusitada da polícia ou apenas um erro?

Por tudo isso, o Dodge Charger Daytona EV está suscitando debates sobre o futuro dos esportivos americanos. Para alguns, é uma inovação; para outros, uma heresia completa. O que não se pode negar é que essa situação rendeu ao modelo o título de um dos primeiros elétricos a ser multado por um som que nem existe de verdade. E quem diria que a nova era dos carros elétricos traria também esse tipo de polêmica?