Ficha técnica e preços da Fipe para carros

O Chevrolet Tracker LTZ 2026 já chegou nas concessionárias e, para quem curte um SUV versátil e elegante, essa é uma ótima pedida. E olha, dá pra perceber que rolaram mudanças bem legais no design, especialmente na parte frontal. O preço sugerido para essa versão intermediária é de R$ 169.490, e as opções de cores são bastante estilosas: Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet, Azul Boreal e Cinza Rush.

Agora, se você é fã de tecnologia, vai adorar saber que a conectividade do Tracker deu um salto. O sistema OnStar, por exemplo, vem com novas funções que tornam a experiência de dirigir ainda mais interessante. O aplicativo myChevrolet agora inclui recursos de acompanhamento seguro, e a conexão com Android Auto e Apple CarPlay ficou ainda mais fácil, permitindo usar smartphones sem fio. Quem dirige em estrada sabe como esse detalhe faz diferença em longas jornadas, não é?

Performance e Mecânica

Sob o capô, o Tracker LTZ 2026 mantém o motor 1.0 turbo flex de três cilindros que já conhecemos. Ele entrega até 121 cv de potência e 18,9 kgfm de torque, tudo isso combinado com um câmbio automático de seis marchas. É aquele tipo de motor que, mesmo sendo compacto, dá conta do recado no trânsito urbano e ainda se comporta bem em rodovias.

Um detalhe interessante é que a corrente de comando continua sendo lubrificada por óleo, mas agora usa uma borracha com nova fórmula. Essa mudança foi pensada pela GM para aumentar a durabilidade do motor, especialmente em situações de manutenção não tão cuidadosa. Muita gente esquece que a manutenção preventiva é chave para garantir que o carro rode sempre bem.

Equipamentos de Série

O Chevrolet Tracker LTZ 2026 está bem equipado e isso faz toda a diferença no dia a dia. O carro vem com alerta de colisão frontal, ponto cego e até frenagem automática de emergência em velocidades mais baixas. Os bancos têm revestimento premium e o volante também recebeu um toque especial, tudo isso contribui para um interior que é elegante e confortável.

Entre as funcionalidades, temos 6 airbags (frontal, lateral e de cortina), ar-condicionado, Bluetooth para conectar até dois celulares, câmera de ré e uma central multimídia MyLink de 11″. Imagina poder controlar tudo isso com facilidade enquanto dirige? O painel digital de 8″ é outro detalhe que também chama a atenção.

Além disso, as rodas de liga leve aro 17″ têm um design exclusivo e as lanternas traseiras em LED dão aquele charme a mais. Sensor de estacionamento, rack de teto e um sistema de freios com ABS completam a lista de itens que tornam a experiência ao volante muito mais segura e prazerosa.

Ficha Técnica

Aqui vai um resumo da ficha técnica do Chevrolet Tracker LTZ 2026:

Motor: 1.0 Turbo

1.0 Turbo Câmbio: Automático, 6 marchas

Automático, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 117 cv a 5500 rpm (E)

117 cv a 5500 rpm (E) Torque: 18,3 kgfm a 2000 rpm (E) / 18,9 kgfm a 2000 rpm (G)

18,3 kgfm a 2000 rpm (E) / 18,9 kgfm a 2000 rpm (G) Consumo Cidade: 8,1 km/l (E) / 11,5 km/l (G)

8,1 km/l (E) / 11,5 km/l (G) Consumo Estrada: 9,9 km/l (E) / 13,8 km/l (G)

9,9 km/l (E) / 13,8 km/l (G) Comprimento: 4.270 mm

4.270 mm Largura: 1.791 mm

1.791 mm Altura: 1.624 mm

1.624 mm Entre-eixos: 2.570 mm

2.570 mm Capacidade do tanque: 44 litros

44 litros Capacidade do porta-malas: 393 litros

393 litros Peso: 1.233 kg

Se você já está pensando em fazer uma test drive, saiba que, com essa combinação de design, tecnologia e performance, o Chevrolet Tracker LTZ 2026 promete agradar quem gosta de dirigir com estilo e conforto.