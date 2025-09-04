Números consolidados de 03 de setembro de 2025

Na madrugada de quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025, o SBT enfrentou uma queda significativa em sua audiência, com todos os programas registrados apresentando médias abaixo de 1 ponto. Isso indica um desempenho crítico para a emissora durante esse período.

Na Globo, o programa Encontro com Patrícia Poeta superou novamente os índices do Mais Você, mostrando um cenário competitivo entre os programas matutinos. Além disso, na faixa da tarde, as reprises de Terra Nostra e História de Amor tiveram desempenho diferente, com História de Amor conseguindo uma audiência um pouco maior.

A Globo também viu uma queda em sua programação na parte da tarde. Como não havia futebol na programação daquele dia, a série As Filhas da Senhora Garcia perdeu 15% do público, ficando em terceiro lugar em seu horário.

O programa Fofocalizando sofreu uma queda ao não conseguir manter a audiência que o Casos de Família havia acumulado. Por outro lado, o programa A Tarde é Sua continuou sem conseguir vencer o Melhor da Tarde, que agora é apresentado pelo jornalista Léo Dias.

Abaixo estão os números de audiência consolidados de todos os canais da televisão aberta em São Paulo na mesma data:

Globo:

Hora Um: 4,6

Bom Dia SP: 9,1

Bom Dia Brasil: 8,5

Encontro com Patrícia Poeta: 7,4

Mais Você: 6,8

SP1: 9,9

Globo Esporte: 9,7

Jornal Hoje: 10,7

Edição Especial: Terra Nostra: 11,9

Edição Especial: História de Amor: 12,7

Sessão da Tarde: Depois Daquela Montanha: 11,4

SPTV: 14,5

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,0

Êta Mundo Bom: 20,8

SP2: 22,7

Dona de Mim: 23,8

Jornal Nacional: 25,2

Vale Tudo: 27,7

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,6

Balanço Geral SP: 4,9

Cidade Alerta: 2,8

Jornal da Record: 6,1

SBT:

SBT Manhã: 2,5

Bom Dia & Cia: 1,4

Casos de Família: 2,8

Fofocalizando: 2,6

Programa do Ratinho: 4,7

The Noite: 1,3

Band:

Jogo Aberto: 1,7

Brasil Urgente: 2,4

Jornal da Band: 3,7

Esses dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, já que um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Este panorama evidencia como os diferentes programas e emissoras estão competindo pela atenção do público e o impacto disso nos investimentos publicitários.