Denza B8: BYD apresenta SUV híbrido para África e Oriente Médio

A BYD trouxe novidades quentes com o lançamento do Denza B8, um SUV híbrido plug-in de tirar o fôlego. Esse modelo grandalhão promete agitar os mercados da África e do Oriente Médio e foi revelado durante um tour pela sua fábrica em Zhengzhou, na China, na presença de jornalistas internacionais. A galera da Arábia Saudita, Emirados Árabes, África do Sul e Marrocos já teve a chance de conferir de perto essa máquina.

E não para por aí! Junto com o B8, a BYD também apresentou o Denza B5, que já estava rolando por aí em testes na Austrália. Essa estratégia é parte do plano da montadora de expandir sua linha de veículos de luxo para além da China, aproveitando suas marcas por lá, como Denza, Fang Cheng Bao (FCB) e Yangwang. O B8, por exemplo, é uma versão exclusiva do modelo FCB Bao 8, mas com um visual que dá muito o que falar.

Design que Impressiona

Se você é fã de SUVs, vai amar o design robusto do Denza B8. Com uma frente imponente, grade preta e para-choques grandões, ele está claramente destinado a quem adora um off-road. Os arcos de roda bem marcados e as maçanetas embutidas dão aquele toque moderno que todos apreciam. A traseira também não fica atrás: tampa lateral e um estepe montado, além de faróis com uma faixa de LED e sensores LiDAR no teto, todo equipado!

Interior Prático e Tecnológico

Dentro do Denza B8, a sensação de espaço e conforto é garantida. Ele pode acomodar seis ou sete pessoas, dependendo da versão. O painel é um show à parte, com três telas: uma de 12,3″ para o painel de instrumentos, outra de 17,3″ para o motorista e mais uma de 12,3″ para o passageiro dianteiro. Isso mesmo, é tecnologia para todo lado! E para não deixar nada a desejar, o volante tem aquele design de quatro raios elegante, além de um carregador por indução e uma alavanca de câmbio robusta, porque estilo é tudo, não é mesmo?

Performance de Respeito

Falando em performance, o Denza B8 não é só bonito: são 5,19 metros de pura potência sob o capô. Com um motor de 2 litros combinado a dois motores elétricos, ele entrega impressionantes 737 cavalos. Isso significa tração 4×4 com um sistema de diferenciais automáticos e modos específicos para cada tipo de terreno – se você já encarou um lamaçal, sabe que isso faz toda a diferença.

E aquela aceleração adrenalínica? O B8 vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos. Com uma autonomia que promete até 100 km apenas no modo elétrico, e até 1.200 km contando a combinação dos motores, ele é perfeito para longas viagens sem se preocupar com abastecimento.

Um Olho no Futuro

O B8 está previsto para ser lançado no terceiro trimestre de 2025 e será um dos primeiros modelos da Fang Cheng Bao a fazer sucesso fora da China, utilizando a grife Denza. A BYD já tem vários outros sucessos na manga, e com esse SUV, eles apostam em uma solidificação da modalidade de veículos de luxo e alto desempenho a nível global.

Além disso, em um mercado competitivo, onde eles vêm enfrentando desafios como a diminuição das vendas da Tesla na China e Europa, a expectativa é alta em relação ao impacto que o Denza B8 pode causar. Fiquemos de olho!