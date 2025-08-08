Aumento na assinatura da Amazon impacta seu orçamento

Para quem adora ler, a assinatura do Kindle Unlimited é bastante prática. O serviço da Amazon oferece um acesso incrível a uma infinidade de livros digitais sem precisar ser cliente Prime. Mas, é bom ficar atento: a partir de agora, quem quiser continuar aproveitando esse serviço vai precisar pagar um pouquinho mais. Recentemente, a empresa anunciou um aumento de 25% na mensalidade.

Em um e-mail enviado aos usuários, a Amazon confirmou que o novo valor será de R$ 24,90 para novos assinantes. Mas calma! Os assinantes antigos ainda vão pagar a última mensalidade de R$ 19,90. A partir do 10 de setembro, porém, o aumento entra em vigor automaticamente.

Embora essa mudança não seja uma justificativa oficial, a Amazon mencionou no e-mail que está ampliando o catálogo do Kindle Unlimited. Agora, são mais de 5 milhões de títulos disponíveis, além do acesso a revistas sem custo extra.

Amazon oferece alternativas para manter preços antigos

Se você está pensando em como fazer para continuar pagando os R$ 19,90, a Amazon tem uma solução. No comunicado, a empresa informou que quem optar pelos planos semestral ou anual poderá manter o valor antigo. Mas atenção: é preciso assinar esses planos até o dia 31 de outubro.

O valor de 6 meses do Kindle Unlimited sai por R$ 119,40, enquanto o plano anual custa R$ 238,80. Assim, os novos valores só começarão a valer após o fim do período escolhido.

Alternativas ao Kindle Unlimited

Se você está em busca de opções diferentes, mas não se agradou da nova mensalidade do Kindle Unlimited, existem algumas alternativas interessantes: