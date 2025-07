Denza Z da BYD é visto na China com versão conversível elétrica

O Denza Z é um esportivo elétrico da grife premium da BYD que chegou com força total. Ele começou a ser mostrado ao público no Salão de Xangai em 2025 e, desde o início, ficou claro que as linhas desenhadas por Wolfgang Egger, um ex-Audi, fariam sucesso. Afinal, quem resiste a um carrão com visual agressivo, como para-lamas largos e uma frente que já grita “sai da frente”? Sem contar o spoiler traseiro que não passa despercebido.

Depois da estreia, a BYD não perdeu tempo e começou a testar os protótipos do modelo de produção. Não deu nem um mês, e já vi algumas dessas belezuras camufladas rodando pelas ruas da China. A galera já pôde ver rodas esportivas de múltiplos raios, muito próximas do design original. E, pasmem, a BYD também está se destacando em testes de direção autônoma por lá!

A novidade mais quente é a versão conversível do Denza Z. Sim, agora teremos um modelo com capota de lona! Isso vai atrair um público que gosta de liberdade ao volante, especialmente entrando na disputa com o MG Cyberster, outro esportivo elétrico de quatro lugares. Imagine dar aquela acelerada ao ar livre!

O visual do conversível mantém o charme do cupê, com uma dianteira baixa, faróis finos e uma entrada de ar grande e imponente. E não dá pra ignorar as maçanetas embutidas e os retrovisores fixados nas portas — detalhes que realçam a modernidade. Uma sacada interessante é a tampa do carregador, que fica no para-lama traseiro direito. Curiosamente, o conceito original teve portas de carregamento em ambos os lados, assim você poderia recarregar em duas fontes ao mesmo tempo, algo comum em outros modelos da BYD.

Um fato a considerar é que, apesar da perda de eficiência aerodinâmica e rigidez por causa da capota de lona, a nova versão certamente falará mais alto no coração dos entusiastas de esportivos. A BYD parece querer atrair aqueles que buscam não apenas desempenho, mas também estilo e um toque de exclusividade.

Embora os dados técnicos do Denza Z ainda estejam em segredo, já sabemos que ele contará com uma suspensão eletrônica Disus-M. Isso significa que os amortecedores se ajustam em milissegundos, dependendo das condições da pista. E tem mais, há a expectativa de um volante retrátil para aumentar a segurança.

Falando em potência, há rumores de que esse esportivo pode vir equipado com o mesmo motor elétrico de 580 kW (ou 778 cv) que equipa os modelos Han L e Tang L. Mas, claro, só o tempo dirá se isso realmente se confirmará. Se você também é fã da BYD, vale a pena ficar de olho no novo Fang Cheng Bao Ti7 que também deu as caras na China.